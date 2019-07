Au plonjat cu mașina de la 5 metri înălțime. Imagini de la locul accidentului (VIDEO)

Un șofer care conducea o mașină cu volan pe dreapta a plonjat pe malul râului Lăpuș, în județul Maramureș, informează B1 TV.

Autoturismul, în care se afla și un băiețel de cinci ani, a căzut de la mai bine de cinci metri înălțime.

Șoferul, un bărbat de 42 de ani originar din Brazilia, a ieșit singur din mașină. El și copilul nu au suferit leziuni. Soția bărbatului, o româncă de 44 de ani care se afla în mașină, a fost transportată la spital.

Unul dintre martori a povestit cum cascadorul de ocazie a pierdut controlul volanului, a lovit un stâlp, apoi gardul din beton al podului de peste râul Lăpuș.

Șoferul nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Cauzele producerii accidentului sunt cercetate de polițiști.

Video: Vasile Dale / baiamare24.ro

