Maramureş: O femeie și-a omorât în bătaie cei doi copii. Ea era cunoscută ca având afecţiuni psihice grave (VIDEO)

Caz înfiorător în Maramureş. O femeie și-a omorât în bătaie cei doi copii, de doar 4 luni, respectiv 1 an și 9 luni.

Alerta la 112 a fost dată de un bărbat. Acesta a anunţat că o femeie din satul Ruşor, judeţul Maramureş, şi-a snopit în copiii în bataie.

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliţie, dar şi ambulanţe, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Ștefan Pășcuță.

Paramedicii au făcut tot posibilul să salveze copiii dar, din cauza loviturilor puternice pe întreg corpul, cei doi s-au stins din viaţă.

Femeia a fost preluată de poliție. Va fi dusă la spitalul din Sighetul Marmației pentru experitiza de specialitate. Porivit presei locale, femeia avea afecţiuni psihice grave.

