Maraton de vaccinare împotriva COVID-19 și testare pentru heptita C, în fața Cazinoului din Constanța

Un maraton de vaccinare anti-COVID are loc sămbătă pe promenada Cazinoului Constanţa. În plus, doritorii se pot testa și pentru hepatita C.

Imunizarea se va face cu vaccinul Pfizer şi va fi asigurată de o echipă mobilă, între orele 10:00 și 18:00.

Direcţia de Sănătate Publică din Constanţa, Instituţia Prefectului Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, Consiliul Judeţean şi Asociaţia Română pentru Boli Hepatice (Romanian Association for Liver Diseases - RoALD) organizează pe 15 mai, între orele 10.00 şi 18.00, pe promenada Cazinoului Constanţa, campania ''Veni, Vidi, Vici''.



''Evenimentul îşi propune să vină şi în sprijinul pacienţilor cu hepatita C încă nediagnosticaţi, diminuând astfel povara pe care această afecţiune o reprezintă pentru pacienţi şi societate, prin testare-diagnostic-tratament antiviral-vindecare. Testarea se va realiza cu teste rapide de diagnostic'', au subliniat organizatorii, citați de Agerpres.