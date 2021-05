Maraton de vaccinare în Capitală. Dozele de ser anti-COVID-19 au fost suplimentate. Rectorul UMF ”Carol Davila”: Nu au apărut efecte adverse deosebite (VIDEO)

Dozele de vaccin anti-COVID-19 pentru maratonul de imunizare din Capitală au fost suplimentate de Direcția de Sănătate Publică a municipiului București. Anunțul a fost făcut sâmbătă de medicul Mihai Craiu, coordonatorul centrului de la Sala Palatului. Peste 7.000 de persoane au fost vaccinate în primele 24 de ore ale maratonului, iar până acum nu au fost înregistrate reacții adverse „deosebite”, după cum a declarat profesorul doctor Viorel Jinga, rectorul Universităţii Medicină şi Farmacie şi Farmacie ”Carol Davila” din Capitală.

„Este foarte sigură vaccinarea, avem zece medici ATI care vă asigură sănătatea în cazul în care apar efecte adverse, deși nu am avut efecte adverse deosebite, dar oricând sunt profesioniștii noștri care pot să intervină. Foarte multe persoane ne-au mărturisit că au venit la acest maraton știind că sunt cadre profesioniste ale UMF «Carol Davila» din București, au diferite patologii, colegii noștrii le-au explicat că se pot vaccina și astfel s-au lămurit și s-au vaccinat în cele două centre. Acest centru nici nu pare a fi un centru temporar, pare a fi un centru de când lumea, este o atmosferă liniștită, sigură și totul decurge foarte bine”, a dat asigurări rectorul UMF ”Carol Davila”, instituția implicată în organizarea maratonului vaccinării, în cadrul unei conferințe de presă de sâmbătă.

