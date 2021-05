Maraton de vaccinare în Capitală. Florin Cîțu, la Sala Palatului: Este un eveniment care arată o organizare exemplară. Măsurile pe care le vom anunța în curând vor arăta clar că România este pe drumul cel bun, mai aproape de normalitate (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a fost prezent, vineri, la centrul de vaccinare de la Sala Palatului, unde s-a dat startul maratonului vaccinării din Capitală. Șeful Guvernului i-a îndemnat din nou pe români să meargă să se vaccineze, promițând că se la 1 iunie se va face, astfel, un pas important către revenirea la normalitate.

”Ce am văzut astăzi este un eveniment care arată o organizare exemplară. Organizatorii trebuie felicitați. Este un efort important. Am spus că astăzi vom depăși 3,5 milioane de persoane vaccinate și așa a fost. Mult mai important este că, începând de astăzi, în România, și nu cred că există un alt exemplu în Europa, puteți să mergeți să vă vaccinați fără programare, vă alegeți centru de vaccinare, mergeți și vă vaccinați.

Acesta a fost efortul pe care am vrut să-l facem din partea Guvernului, să ne asigurăm că avem dozele necesare ca toți românii care vor să se vaccineze, să se vaccineze fără să mai stea la coadă. Am încredere că acest efort va fi apreciat, mai ales că toți vrem să revenim la normalitate cât mai repede. Cu cât ne vaccinăm mai repede, cu atât putem să revenim la o viață normală, la viața pe care o aveam înainte de pandemie.

Acest centru va fi deschis până luni. Vă încurajez pe toți să veniți să vă vaccinați. Vaccinul se face rapid, ușor și după aceea veți vedea că începe o altă viață”, a declarat Florin Cîțu.

Premierul dă asigurări că ”România este pe drumul cel bun” în lupta cu pandemia de coronavirus.

Este important ce se întâmplă astăzi la București. Vom mai avea astfel de evenimente. Doar așa putem să vorbim de un pas important de la 1 iunie spre revenirea la normalitate. Nu o să fie o revenire totală, dar este un pas important. Veți vedea că măsurile pe care le vom anunța în curând vor arăta clar că România este pe drumul cel bun și este mai aproape de normalitate.

