UPDATE: Al doilea maratonist rănit în munții Piatra Craiului a decedat. Bărbatul avea ambele picioare fracturate și a intrat în stpo cardio-respirator în drum spre spital. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, informează Știripesurse.ro.

Tragedie în munţi! Doi sportivi care participau la Maratonul Piatra Craiului au căzut în prăpastie. O femeie a murit după ce a alunecat într-o râpă de 70 de metri, iar colegul ei, care a încercat să o salveze, s-a prăvălit şi el în gol.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, șeful salvamont Argeş, Cristian Toma, a declarat că echipajele de intervenție de la fața locului au încercat să o resusciteze pe tânără, în aceasta nu a răspuns manevrelor. Bărbatul care a căzut în râpă va fi transportat la baza muntelui pentru a fi preluat de echipajele medicale.

”Cei doi erau participanți la maratonul Pietrei Craiului. Probabil s-au împiedicat din cauza oboselii. Era o competiție de alergare în zona montană pe un traseu marcat. Prima a căzaut fata și în timp ce culegeam informațiile de la apelant, cel care a anunțat incidentul la 112, a căzut și băiatul, tot participant la maraton. Din spusele apelantului și ale colegilor mei, ajunși la locul evenimentului, am înțeles că fata a alunecat vreo 70 de metri, au găsit-o în stare de inconștiență. În zonă aveam patru salvatori montani asigurau asistență la acest eveniment. Împreună cu ei era și un medic. S-au efectuat manevrele de resuscitare fetei. Tănărul era conștient, dar nu își simte picioarele. După mai multe multe minute de aplicare a protocolului de resuscitare, prioritar a devenit băiatul care era conștient. S-a început coborârea băiatului către baza muntelui, unde va fi predat echipajelor medicale. Fata este decedată. Sunt trimise în zonă încă două echipe de sprijin pentru a putea coborî cadavrul tinerei de pe munte”, a declarat Cristian Toma.

