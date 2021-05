Maratonul vaccinării a început în Capitală. Sute de oameni, la coadă la Sala Palatului înainte de startul evenimentului. Rectorul UMF: Astăzi este Izvorul Tămăduirii, probabil că și vaccinarea asta reprezintă un izvor al tămăduirii față de pandemie

Maratonul vaccinării din București a început vineri, la ora 16.00, la Sala Palatului și la Biblioteca Națională. Oamenii sunt așteptați să vină să primească vaccinul anti-COVID-19 fără programare făcută în prealabil și doar cu buletinul. Timp de trei zile, în aceste centre, vaccinarea se va face non stop, serul administrat fiind cel produs de Pfizer/BioNTech.

Apoximativ 200 de persoane așteptau deja să se vaccineze vineri, la ora 16, în fața Sălii Palatului, acolo unde sunt deschise 40 de fluxuri de vaccinare. Unii doritori s-au așezat la coadă încă de dimineață.

Într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, din București, instituția care organizează maratonul vaccinării, a explicat că în aceste trei zile are loc o adevărată desfășurare de forțe, iar maratonul a început cu un moment emoționant.

”Vreau să le transmit oamenilor un îndemn de a veni la Sala Palatului și la Biblioteca Națională. La Sala Palatului avem 40 de cabinete de vaccinare, la Biblioteca Națională – 10 cabinete, deci e mai bine să veniți la Sala Palatului pentru că sunt mai multe cabinete. Vă așteaptă la cele două locații 1.200 de voluntari ai Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, dintre care 500 de studenți, 300 de asistente medicale și restul doctori. Este o desfășurare mare de forțe. Toți sunt voluntari”, a explicat rectorul UMF ”Carol Davila”.

”Se poate veni doar cu buletinul, vedem și foarte multe persoane în vârstă care probabil că se înscriu greu pe platformă și au preferat să vină chiar cu două ore mai înainte. La un moment dat trebuia să începem mai devreme pentru că era aglomerație mare în fața Sălii Palatului. Am început la 16 fix, cu trei bătăi de gong. A fost emoționant să auzim trei bătăi de gong după o perioadă așa lungă în care gongul nu a mai bătut pentru a începe un spectacol. (...)

Astăzi este Izvorul Tămăduirii, probabil că și vaccinarea asta reprezintă un izvor al tămăduirii față de pandemia care este în prezent”, a mai spus Viorel Jinga.

