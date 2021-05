Maratonul vaccinării din Capitală. 18.000 de persoane au fost vaccinate până duminică, la ora 20.00. Rectorul UMF ”Carol Davila”: La un moment dat, era o coadă impresionantă la Sala Palatului (VIDEO)

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) ”Carol Davila” din București, Viorel Jinga, a anunțat duminică seară, în cadrul unei conferințe de presă, că 18.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19, până la ora 20.00, în cadrul maratonului din Capitală. Până duminică, la ora 16.00, adică în primele 48 de ore de la deschiderea maratonului, peste 16.000 de persoane primiseră vaccinul anti-COVID.

Rectorul UMF ”Carol Davila” din Capitală: S-a vaccinat cea de-a 18.000-a persoană la Maratonul București

”S-a vaccinat cea de-a 18.000-a persoană la Maratonul București. Este o cifră destul de importantă, spunem noi, la care s-a ajuns prin participarea unei echipe în care au intrat Universitatea de Medicină și Farmacie «Carol Davila» și alte instituții din București. La un moment dat, era o coadă impresionantă la Sala Palatului și, ca atare, am dat un semnal colegilor șefi de disciplină pentru a mai trimite rezidenți. Am avut surpriza că s-au găsit vreo 100 de rezidenți în plus, a trebuit să refuzăm, pentru că erau foarte mulți. Este o solidaritate deosebită în cadrul Universității noastre. (...)

Îi așteptăm oricât de mulți. Avem și o rezervă de rezidenți în cazul în care vor veni foarte, foarte mulți. Sigur nu vor sta la coadă decât 10-15 minute cel mult”, a declarat rectorul Viorel Jinga.

Maratonul vaccinării din Capitală. 18.000 de persoane au fost vaccinate până duminică, la ora 20.00. Rectorul UMF ”Carol Davila”: La un moment dat, era o coadă impresionantă la Sala Palatului

Peste 100.000 de persoane vaccinate, la nivel național, în 24 de ore

S-a stabilit data când va trece România la moneda euro! Adio "lei"!

Între timp, România a consemnat o nouă zi cu peste 100.000 de persoane vaccinate anti-COVID-19. Potrivit datelor publicate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, în ultimul interval de 24 de ore, la nivelul întregii țări, au fost vaccinate 103.937 de persoane.

Astfel, de la începutul campaniei naționale de vaccinare și până în prezent, la nivel național au fost administrate 5.995.792 de doze de ser unui număr de 3.629.484 de persoane, dintre care 1.263.176 sunt vaccinate cu o doză, iar 2.366.308 au primit ambele doze de vaccin.