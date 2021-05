Maratonul vaccinării din Capitală a ajuns la final: Numărul vaccinărilor din cele trei zile a dpășit așteptările organizatorilor

Maratonul vaccinării anti-COVID-19 din Capitală a ajuns la final. Peste 20.000 de persoane au fost vaccinate în cele trei zile în care s-a desfășurat evenimentul, în cele două centre organizate la Sala Palatului și la Biblioteca Națională din București. Numărul celor care au venit să se imunizeze în cadrul maratonului a depășit așteptările organizatorilor.

„Este peste așteptările noastre. Ne bucurăm că bucureștenii și cei din jurul Bucureștiului au avut încredere în noi”, a declarat Viorel Jinga, rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, potrivit Digi 24.

Autoritățile își propuseseră să vaccineze cel puțin 10.000 de persoane în cadrul maratonului de la București.

Maratonul a început vineri, la ora 16.00 și s-a încheiat luni dimineață, la ora 8.00. Doritorii s-au putut vaccina cu serul Pfizer la centrele de la Sala Palatului și Biblioteca Național, unde au funcționat, în total 50 de fluxuri. Oamenii s-au putut prezenta la vaccinare doar cu buletinul și fără programare.

1.200 de voluntari ai Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, dintre care 500 de studenți, 300 de asistente medicale și restul medici au fost implicați în procesul de vaccinare din cadrul maratonului.

”La un moment dat, era o coadă impresionantă la Sala Palatului și, ca atare, am dat un semnal colegilor șefi de disciplină pentru a mai trimite rezidenți. Am avut surpriza că s-au găsit vreo 100 de rezidenți în plus, a trebuit să refuzăm, pentru că erau foarte mulți. Este o solidaritate deosebită în cadrul Universității noastre”, a declarat Viorel Jinga, duminică, în cadrul unei conferințe de presă.

De altfel, sâmbătă, a fost nevoie de o suplimentare a dozelor de vaccin anti-COVID-19 pentru vaccinările din cadrul maratonului.

Până duminică la ora 20.00, fuseseră vaccinate 18.000 de persoane.