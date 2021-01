Marcel Ciolacu a primit vaccinul anti-COVID-19: M-am vaccinat după mama mea, unul dintre numeroșii bolnavi cronici din România

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat vineri că s-a vaccinat anti-COVID-19. Într-o postare pe Facebook, liderul social-democraților precizează că a primit serul anti-coronavirus după mama lui, care este bolnavă cronic. Totodată, Ciolacu insistă că până când o parte semnificativă din populație va fi imunizată este nevoie de o testare masivă.

”Astăzi m-am vaccinat. Dar după mama mea! Nu aș fi putut niciodată să mă vaccinez înaintea ei, unul dintre numeroșii bolnavi cronici din România.

Înainte de a fi caraghioși, cei din Guvern ar trebui să facă mai mult pentru persoanele cu adevărat vulnerabile. Pentru cei care au într-adevăr nevoie, cât mai rapid, de acest vaccin. Iar, până la imunizarea unui procent semnificativ din populație, tot #testarea rămâne cel mai eficient mijloc de combatere a pandemiei”, a scris Marcel Ciolacu, pe Facebook.

Primii oameni în stat s-au vaccinat anti-coronavirus în ultimele zile

Marcel Ciolacu se înscrie astfel în rândul politicienilor care s-au vaccinat anti-COVID în ultima săptămână, de când a început etapa a doua a campaniei naționale de vaccinare.

Primul căruia i-a fost administrat serul anti-coronavirus a fost președintele Klaus Iohannis, care s-a vaccinat pe 15 ianuarie.

„Tocmai m-am vaccinat. Este o procedură simplă. Nu doare. Vreau să subliniez că acest vaccin este sigur, este eficient și recomand tuturor vaccinarea. Vaccinarea împreună cu respectarea măsurilor de restricție ne vor scoate din pandemie. Vă mulțumesc! Vă doresc multă sănătate!”, a spus Klaus Iohannis, după vaccinare.

Ulterior, pe 16 ianuarie, a fost vaccinat și premierul Florin Cîțu.

„Foarte, foarte ușoară această vaccinare, chiar nu am simțit nimic. Asta îi spuneam doamnei asistente că nu mi-am dat seama când a făcut vaccinul. De aceea, cred că am şi avut o reacție la final, m-am ridicat, ca nu mi-am dat seama când s-a terminat vaccinul. Mă bucur că am putut să mă vaccinez, am făcut-o atât pentru mine, cât şi pentru cei din jurul meu şi, bineînțeles, să dau un semnal de încredere pentru toţi românii”, a spus, la rândul său, șeful Guvernului.

Pe 19 ianuarie au primit serul anti-COVID-19 cei președinții celor două Camere ale Parlamentului, Anca Dragu și Ludovic Orban.

Iar pe 20 ianuarie au fost vaccinați membrii Executivului. Cu toții au făcut apel apoi la populație să se vaccineze cu încredere împotriva noului coronavirus.