Marcel Ciolacu, despre coronascepticul Daniel Ghiță: Are dreptul la opinie. Noi ne strângem în Parlament să gândim cu toții la fel?! Îi alegem numai pe cei care gândesc ca noi să ne reprezinte?!

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a vorbit luni seară, în direct pe B1 TV despre parlamentarii care neagă existența noului coronavirus. Întrebat cum o să se înțeleagă în Parlament, profesorul Rafila sau Streinu-Cercel cu niște negaționiști convinși cum sunt luptătorul Daniel Ghiță, sau deputații Stativă și Solomon, care au fost implicați într-un scandal pentru că nu purtau mască în interiorul unui fast-food, în acestă primăvară, președintele PSD a declarat că fiecare om are dreptul la opinie, chiar și în condițiile actuale.

"Are un drept la opinie. Noi ne strângem în Parlament să gândim cu toții la fel?! Așa este normal! Nu divergențele duc la progres? Dacă am gândi cu toții la fel, nu cumva ne-am plictisi? Sunt convins că sunt zeci de mii de români care au părerea domnului Ghiță, majoritatea au părerea domnului Rafila sau a profesorului Cercel, dar toată lumea trebuie să se regăsească în Parlament. Îi alegem numai pe cei care gândesc numai ca noi să ne reprezinte?!"

Totuși, Marcel Ciolacu i-a îndemnat pe români să respecte regulile în continuare.

