Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunță că va intra în izolare și se va testa pentru infecția cu coronavirus. Asta după ce atât el, cât și alți lideri social-democrați au participat în weekend la o întâlnire informală în județul Tulcea acolo unde s-a aflat și președintele Consiliului Județean Bitrița-Năsăud, Radu Moldovan, confirmat ulterior ca fiind infectat cu coronavirus. De asemenea, aceștia au intrat în contact și cu deputata Simona Bucura Oprescu care a anunțat ulterior că este infectată cu SARS-CoV-2. Printre cei care se vor testa pentru COVID-19 se numără și Paul Stănescu, secretarul general al PSD.

Radu Moldovan, preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, a anunţat luni seara că a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus.

”Tocmai am primit rezultatul testului şi, din păcate, mă alătur miilor de români confirmaţi pozitiv de COVID-19. Deocamdată, starea mea de sănătate este stabilă şi conform procedurii m-am izolat, protejându-i pe ceilalţi. Sunt voci care pun la îndoială existenţa virusului, sunt oameni ce cred, însă în aceste momente, în faţa inamicului invizibil, cel mai înţelept este să respectăm cu toţii regulile. Multă sănătate tuturor! Am încredere că prin profesionalismul cadrelor medicale, prin puterea şi bunătatea lui Dumnezeu, vom trece şi peste această etapă”, a anunțat Radu Moldovan.

Și Simona Bucura Oprescu a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că a primit confirmarea infectării cu noul coronavirus.

„Mă alătur miilor de români confirmați pozitiv de #Covid19. Starea mea de sănătate este stabilă în acest moment și sunt internată în spitalul de la Mioveni unde am mare încredere în profesionalismul cadrelor medicale care au tratat cu succes până acum sute de alți pacienți. Nu am pus la îndoială nicio clipă existența acestui coronavirus. Nu o faceți nici voi! Protejați-vă cât mai bine pentru siguranța voastră și a celor din jur!Să dea bunul Dumnezeu să fiți feriți de acest inamic invizibil care produce atâta suferință! Multă sănătate tuturor!”, a scris deputata PSD.

Liderii PSD au intrat în izolare și la sfârșitul lunii septembrie după ce s-au întâlnit cu mai mulți social-democrați din conducerea PSD Sălaj, depistați ulterior cu COVID-19. Este vorba despre Tiberiu Marc, preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, vicepreședintele PSD Zalău și fostul prefect Florin Florian.

