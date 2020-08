Marcel Vela a discutat cu omologul său ungar despre restricțiile de circulație impuse de Budapesta: Câte puncte de trecere a frontierei cu țara vecină vor fi deschise (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat luni, în debutul ședinței de Guvern, că în total vor fi deschise 12 puncte de trecere a frontierei către Ungaria, autoritățile din țara vecină acceptând deschiderea a patru alte puncte față de cele anunțate inițial. Totul, în contextul în care Ungaria a anunțat că îşi va închide frontierele pentru străini de la 1 septembrie pentru a limita creşterea numărului infectărilor cu noul coronavirus. Ulterior, ministrul ungar de Externe, ministrul Péter Szijjártó a confirmat, în cadrul unei discuții cu șeful MAE român, Bogdan Aurescu, că tranzitul cetățenilor români prin Ungaria, respectiv accesul cetățenilor români, lucrători transfrontalieri nu vor fi afectate.

”Am avut discuția după anunțul Guvernului maghiar privitor la interdicțiile introduse privind circulația cetățenilor străini. V-am solicitat să luați legătura cu reprezentanții Guvernului pentru a garanta neafectarea tranzitului și pentru mărfuri, și pentru cetățenii români”, i-a spus premierul Ludovic Orban ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, în debutul ședinței de Guvern.

”Cu efortul colegilor de la Ministerul Afacerilor Externe, azi dimineață am avut o discuție telefonică cu domnul ministru Sandor Pinter, de la Budapesta. Vor fi deschise 12 puncte de frontieră: Petea, Urziceni, Valea lui Mihai, Borș, Vărșand, Turnu, Nădlac 1, Nădlac 2, Cenad, Curtici, Săcuieni, Salonta. Mai mult, avem promisiunea partenerului ungar că după inaugurarea noului punct de trecere a frontierei Borș II, în cel mai scurt timp va fi operaționalizat și de către parteneri, astfel încât să fie funcțional încă un punct de trecere aa frontierei pentru care noi deja suntem pregătiți”, a precizat Marcel Vela.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.