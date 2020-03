Marcel Vela: Am dispus şefului Poliţiei Române să facă o verificare a modului în care s-a acţionat în cazul Sorinei Pintea (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat miercuri că a solicitat șefului Poliției Române să facă verificări cu privire la felul în care a fost tratată Sorina Pintea la transferul din Arestul Capitalei la o unitate medicală, marți seara.

"Am dispus şefului Poliţiei Române să facă o verficare a modului în care s-a acţionat. Am dispus şi Direcţiei medicale să facă verificări cu privire la avizul medical, dacă toate au fost coordonate corect şi legal. În funcţie de raportul Poliţiei Române, vă vom anunţa în timp util măsurile luate în acest caz", a declarat Marcel Vela.

Fostul ministru al Sănătății a fost transportat, marți seara, la Policlinica MAI din Capitală pentru investigații medicale, întrucât Pintea se simțea rău în arest.

Sorina Pintea a fost dusă la unitatea medicală în cătușe.

În acest context, avocații fostului ministru cer explicații în legătură cu situaţia umilitoare şi periculoasă din punct de vedere medical în care a fost pusă Sorina Pintea.

