CORONAVIRUS | Marcel Vela, apel către românii din Diaspora: ”Rămâneţi acasă, în ţările unde locuiţi, şi faceţi acolo sărbătorile” (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a făcut, sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă în care a prezentat Ordonanța Militară numărul 7, un apel către toți românii din Diaspora care intenționează să se întoarcă în țară de Paște.

Acesta le-a transmis celor care vor să vină în România pentru a petrece Paștele, să rămână în țările în care sunt deoarece aici vor fi obligați să intre carantină instituționalizată pentru 14 zile.

”Dragi compatrioţi, rămâneţi acasă, în ţările unde locuiţi, şi faceţi acolo sărbătorile, în pace şi linişte, în acest an, departe de cei dragi”, a spus Vela.

Totodată, acesta le-a mulțumit celor care înțeleg această cerere și le-a garantat că ”vom ieşi din această situaţie grea şi vom fi împreună”.

”Dumnezeu să binecuvânteze România şi pe dumneavoastră, dragi fraţi compatrioţi de peste hotare, oriunde vă aflaţi”, a conchis ministrul Afacerilor Interne.

