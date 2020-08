Desfăşurare de forţe la casa lui Emi Pian, fostul şef al clanului Duduienilor, ucis în urmă cu câteva zile. Poliţia şi Jandarmeria a împânzit zona și au montat şi garduri exact ca la un protest pentru a face față numărului mare de oameni strânși la locuința interlupului, fără a purta mască sau a respecta distanțarea fizică. Iniţial, jandarmii au vrut să le împartă măşti și dezinfectant gratis interlopilor, însă s-au răzgândit. Şi doar le-au recomandat celor adunaţi la eveniment să poarte măşti de protecție. Miercuri, casa lui Emi Pian s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru sutele de oameni veniţi să asiste la momentul în care sicirul cu trupul interlopului este adus acasă. În acest context, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, că „Poliția nu poate interveni în interiorul unui loc privat decât dacă se încalcă regulile”.

”Acțiunea a fost coordonată de Poliția Capitalei, ajutată de Jandarmerie și alte forțe. Aseară am avut inclusiv suport aerian pentru a depista grupuri de cetățeni care nu respectă legea în interiorul unor zone private. Poliția nu poate intra într-o casă fără aprobarea celui care decide în zona penală intrarea pentru percheziție. În acest context, noi am putut observa exact ce se întâmplă în interior, cu ajutorul suportului aerian”, a spus Vela.

Întrebat de ce nu s-a intervenit dacă a fost necesar, șeful MAI a răspuns: ”S-a intervenit. S-au dat 133 de amenzi, în valoare de 85.000 de lei. Poliția a luat măsurile legale, împreună cu Jandarmeria. Acum, în continuare, se execută misiuni pentru a se respecta legea, adică fluxuri de circulație, avem 70 de polițiști prezenți acolo, 100 de jandarmi, putem oricând să suplimentăm forțele pentru a impune respectarea legii. Eu cred că și organizatorii evenimentului tragic sunt realiști și conșienți că nu poate fi încălcată legea. (...) Ceea ce s-a pus la dispoziția celor prezenți la priveghi este organizat și gestionat de organizatorul evenimentului.

Organizatorul evenimentului este familia care are un decedat în familie, nu este Poliția. (...) Poliția nu poate interveni în interiorul unui loc privat decât dacă se încalcă regulile, așa cum am intervenit și noi aseară pentru că erau mai mult de 50 de persoane și s-au aplicat amenzi, a fost evacuat locul și au fost identificați toți participamnții astfel încât, dacă unul dintre ei este pozitiv să poată fi făcut și dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor și pentru a lua în evidență în cazul în care se îmbolnăvește cineva ulterior. Noi, ca instituție, și DSP supraveghem sănătatea populație. Nu suntem organizatorii unui astfel de eveniment, nici nu suntem sponsori de măști sau detergent pentru unii sau pentru alții. Eu cred că Poliția și-a făcut datoria”.

Cât despre ziua de duminică, atunci când va avea loc îmormântarea interlopului, Vela a spus că polițiștii și jandarmii au în vedere două aspecte: „Pentru duminică sunt două componente pe care MAI le va aborda: primul – să nu fie acte de violență și încălcarea liniștii și ordinii publice și al doilea – protejarea sănătății populației și reducerea oricăror posibilități de infectare cu noul coronavirus. În acest context, trebuie să fie respectate toate regulile sanitare. Vom aplica, în forță, toate măsurile prevăzute de lege dacă se încalcă regulile sanitare sau dacă se ajunge la o situație violentă”.Adevărul despre soţul Andreei Esca: De ce Alexandre Eram a făcut o formă GRAVĂ de COVID-19

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.