CORONAVIRUS | Marcel Vela, despre accesul credincioșilor la Biserică: ”Lumea nu merge la slujbă. Este interzisă activitatea religioasă” (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, la emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstie, că accesul la sluja de Învierea a credincioșilor este interzis, aceștia având însă dreptul de a merge vineri și sâmbătă la Biserică pentru a lua Pâine Sfințită.

Acesta a afirmat că a fost semnat un acord cu Patriarhia Română și au fost stabilite câteva măsuri astfel încât toți credincioșii să poată primi Sfânta Lumina.

Astfel, Vela a spus că în seara Învierii, MAI va susține, cu forțele pe care le are în misiune, împărțirea Luminii, care va avea loc de la ora 20.

”Lumea nu merge la Biserică, este interzisă activitatea religioasă. Lumea va asculta slujba la radio sau la TV”, a declarat ministrul.

Cu toate acestea, în Vinerea Mare și în Sâmbăta Mare, credincioșii pot merge la biserica din cartier pentru a lua Pâinea Sfințită.

În noaptea de Înviere efectivele MAI vor fi mărite, potrivit lui Vela.

Ministru a făcut, totodată, un apel la credincioși, cărora le-a cerut sa înțeleagă ca vor primi Lumina acasă.

