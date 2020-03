Ministrul Internelor Marcel Vela a prezentat, marți seară, conținutul Ordonantei militare care prevede noi restricții impuse de autorităăți în contextul răspândiri cazurilor de contaminare cu noul coronavirus.

”Ieșirea din criză depinde de noi toți. Îi îndemn pe cei care încă nu conștientizează pericolul să se trezească. Nu ne jucăm cu sănătatea publică. Noaptea trecută, Poliția și Jandarmeria au desfășurat cea mai mare operațiue pe care au avut-o după 1990.

Aproximativ 27.000 de angajati ai MAI au format dispozitive pentru verificarea respectării dispozițiilor de micșare.

Numărul mare de sanțiuni ne arată că polițiștii și jandarmii știu să își facă treaba.

Al doilea lucru este că sunt încă foarte mulți români care nu conștientizează pericolul la care se expun și la care expun alți concetățeni nevinovați”, a declarat Marcel Vela.

Iată mai jos, pricipalele prevederi cuprinse în Ordonanța Militară nr. 3 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19:

Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuințelor cu excepții: interes profesional, de la locuință la locurile de desfășurare a activității (instituții media, șantiere, unități de producție etc.), deplasarea pentru achiziționarea de bunuri, deplasările pentru asistența medicală, pentru donarea de sânge, realizarea de activități agricole.

Circulația persoanelor peste 65 de ani în afara locuinței e permisă numai între orele 11 și 13 strict pentru cumpărături, asistență medicală, îngrijirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, activitate fiziă individuală, nevoile animaelor de companie.

Circulația persoanelor peste 65 ani e permisă și în afara intervalului 11-13 dacă se face în interes profesional sau în interes agricol (profesori, oameni de afaceri etc). Pentru verificarea motivului deplasării, angajații prezintă adeverința de serviciu semnată de angajator. Am cerut să fie acceptată adeverința fără ștampilă. Liber profesioniștii, PFA prezintă declarație pe proprie răspundere. Declarațiile trebue să cuprindă, numele, data nașterii, motivul deplasării, data, semnătura. Declarația poate fi prezentată și prin intermediul telefonului, tabelei. Măsura se aplică de mâine, 25 martie, ora 12.00.

Se instituie măsura izolării la domiciliu sau carantinării pentru toate persoanele care intră în România.

Autoritățile locale au obligația să identifice și să adăpostească persoanele fără adăpost.

Instituțiile publice și firmele au obligația de a marca cu semne vizibile zona pentru clienți.

Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea astfel încât să se păstreze distanța socială.

Se supendă toate zborurile spre / dinspre Franța și Germania pentru 14 zile. Nu se aplică zborurilor de urgență, de stat, tehnice, necomerciale. Se aplică de la ora 23, de mâine, 25 martie.

Se interzice accesul piloților la bordul navelor venite din zonele roșii și galbene dacă nu au măsuri de protecție.

MApN asigură preluarea în pază a unor obiective, personal și mijloace logistice pentru ordine publică, sprijinirea Poliției de Frontieră.

Instituțiile de siguranță națională vor proiecta aplicații software pentru a comunica în timp real cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

