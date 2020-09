Marcel Vela, în exclusivitate pentru B1 TV: Eduard Mirițescu e noul șef interimar al Poliției Române, până la numirea unui ofițer care să preia această funcție și responsabilitate

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat marți, în exclusivitate pentru B1 TV, că inspectorul general adjunct Eduard Mirițescu va exercita temporar comanda Poliției Române, „până la numirea unui ofițer care să preia această funcție și responsabilitate”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Marcel Vela, în exclusivitate pentru B1 TV: Eduard Mirițescu e noul șef interimar al Poliției Române





„Pentru a asigura continuitatea în actul de management al acestei instituții extrem de importante a Ministerului Afacerilor Interne, am decis ca inspectorul general adjunct, domnul chestor de poliție Mirițescu Eduard să continue activitatea din funcția pe care o deține și să exercite temporar comanda Poliției Române până la numirea unui ofițer care să preia această funcție și responsabilitate”, a precizat Marcel Vela, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Schimbarea de la vârful Poliției Române vine în contextul în care, tot marți, dar cu ceva timp în urmă, chestorul principal Liviu Vasilescu anunța că demisionează din funcția de inspector general.

„Domnul Liviu Vasilescu nu mai este inspector general al Poliției Române. Este decizia corectă, pe care am convenit-o, astfel încât imaginea și credibilitatea Poliției Române să nu fie afectate sau puse sub semnul întrebării. În urma discuției pe care am avut-o cu domnia sa, a achiesat să se retragă din funcția de inspector general, precizând faptul că rămâne și continuă munca de poliție, ca să își îndeplinească atribuțiile de ofițer, lucru pe care l-am acceptat toată conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Poliția Română are nevoie acum să se concentreze exclusiv asupra problemelor pe care le are în atribuții, adică aplicarea cu fermitate a legii și să fie eliminat orice act de perturbare a acestei activități”, a adăugat Marcel Vela.

Întrebat dacă Eduard Mirițescu este fostul șef de cabinet al secretarului de stat Bogdan Despescu, ministrul Marcel Vela a răspuns: „A fost în mai multe funcții domnul Mirițescu, inclusiv în această funcție. Este un ofițer de calibru al Poliției Române. Este adjunct în Inspectoratul General al Poliției Române, adjunctul inspectorului general, și până la numire va fi cel care preia conducerea”.



Liviu Vasilescu a demisionat din funcția de inspector general





Chestorul principal Liviu Vasilescu a anunțat, marți, că demisionează din funcția de inspector general al Poliției Române, pe fondul controversei în care a fost implicată instituția ca urmare a faptului că ofiţeri de rang înalt din cadrul său s-au întâlnit cu Elvis Pian şi reprezentanţii Clanului Duduianu, în noaptea de 8 spre 9 august, pentru a negocia condiţiile de înmormântare a interlopului Emi Pian.



„Atât ca ofițer de execuție, cât și ca manager, mi-am făcut datoria cu onoare și bună credință, integritate profesională fiind principiul care m-a ghidat în întreaga carieră. În ultimul timp am constatat un atac mediatic concentrat asupra Poliției Române și Ministerului Afacerilor Interne, într-o perioadă în care țara are nevoie de liniște și conjugarea tuturor eforturilor pentru protejarea cetățenilor. Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să le mulțumesc acestor eroi ai zilei pentru rezultatele obținute și să le transmit, indiferent ce cred unele persoane care au văzut munca de poliție mai mult din fața televizorului decât din teren, sunt onorat că sunt colegul lor. În permanență mi-am asumat responsabilitatea deciziilor și întotdeauna mi-au plăcut și surprizele. În același cadru vă rog să îmi permiteți ca de astăzi să mă retrag din funcția de inspector general al Poliției Române, să rămân ofițer de poliție și să îndeplinesc sarcinile ce îmi vor fi încredințate. Vă mulțumesc!”, a declarat Liviu Vasilescu.