Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, duminică, referitor la instituirea stării de urgență în România, că aceasta este o măsură adoptată spre binele tuturor în contextul răspândirii cazurilor de coronavirus.

”Starea de urgență este o măsură pe care multe tari europene, afectate de coronavirus, au luat-o deja. Începând de aseară, o echipă formată din reprezentanți ai tuturor ministerelor au lucrat pentru a transmite domnului prim-ministru spre aprobare nota de fundamentare ce va fi prezentată domnului președinte, în vederea emiterii decretului.

Starea de urgență presupune schimbarea modului de viată și un moment de frică. Trebuie să conștientizăm cu toții că acest lucru este spre binele nostru, al tuturor. Fac un apel la calm și solidaritate. Este momentul să fim uniți. Noi vom fi la datorie.

Starea de urgență ne va permite să lum cele mai protrivite măsuri pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu coronavirus. Vine în sprijinul autorităților pentru a putea acționa în sprijinul cetățenilor”, a explicat ministrul Afacerilor Interne.

Totodată, șeful MAI a făcut apel la populație să respecte recomandările oficiale ale autorităților pentru că fiecare cetățean poate contribui la reducerea riscului de propagare a coronavirusului.

”E nevoie de colaborarea fiecăruia dintre dumneavoastră. Trebuie să acționăm cu calm, cu responsabilitate și cu grijă pentru cei din jur. Fiecare dintre noi poate contribui la reducerea riscului de propagare a virusului și de îmbolnăvire a altor persoane.

Vă rog să evitați deplasăile care nu sunt absolut necesare, limitați contactul cu alte persoane, informați-vă doar din surse oficiale, nu contribuiți la propagarea mesajelor de panică, a mesajelor scrise de oameni inconștienți sau care au anumite interese obscure, poate chiar economice. Susțineți eforturile autorităților. Cu toții acționăm pentru limitarea infecțiilor cu noul virus. Situația este sub control pentru că am luat măsuri din timp. Am suspendat transporturile din Italia, am închis școlile, am limitat întâlnirile publice. (...) Urmează zile complicate pentru cei din tereni, medici, angajați în unitățile sanitare, pompieri, polițiști. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a le asigura tot sprijinul. Dumneavoastră, cetățenii, ne puteți sprijini stând acasă. Suntem o națiune puternică, haideți să arătăm împreună acest lucru”, a mai spus Marcel Vela.

Amintim că președintele Klaus Iohannis a anunțat sâmbătă seară instituirea stării de urgență în România, începând de luni, în contextul crizei generate de propagarea coronavirusului pe teritoriul țării noastre.

”Această stare de urgență face posibilă alocarea de noi resurse importante pentru gestionarea crizei. În acest fel, Guvernul va avea posibilitatea să aloce mai mulți bani domeniului sănătății, mai mulți bani pentru medicamente, pentru aparatura medicală absolut necesară. Această situație va permite să se realizeze achiziții într-un timp foarte scurt, cu proceduri simplificate, punând la dispoziția Guvernului toate instrumentele necesare pentru a gestiona în modul cel mai eficient criza generată de coronavirus”, a anunțat, sâmbătă seară, președintele Klaus Iohannis. (Detalii AICI)