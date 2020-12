Marcel Vela, la inaugurea centrului de colectare de plasmă convalescentă de la Spitalul "Dimitrie Gerota": În acest punct vor putea dona toți angajații MAI care au avut COVID, iar beneficiarii vor fi toți cei care au nevoie

Ministrul de Interne, Marcel Vela a inaugurat luni dimineață un centru special de colectare de plasmă convalescentă la Spitalul Dimitrie Gerota, din Capitală. În noul centru vor putea dona atât civilii, cât și personalul MAI, însă de acest tratament vor beneficia toți pacienții care au nevoie.

"Pandemia ne-a determinat să găsim soluții pentru îmbunătățirea condițiilor din sistemul medical al Ministerului Afacerilor Interne. Am gândit împreună cu conducerea Direcției Medicale si a Spitalului de Urgență “Dimitrie Gerota”, un plan de dezvoltare al serviciilor medicale prin mai multe etape. Un prim pas l-a făcut acum prin operaționalizarea acestui punct mobil de colectare de plasmă convalescentă la nivelului Spitalului de Urgență “Dimitrie Gerota”. Vom putea veni in sprijinul celor grab bolnavi, ca urmare a infectării cu virusul SARS-COV-2. Este o inițiativă pentru viață, fiindcă mulți dintre semenii noștri depind de tratamentul cu plasma convalescentă, care chiar poate face diferența.

În acest punct vor putea dona toți angajații Ministerului Afacerilor Interne care au avut COVID și nu sunt puțini, iar beneficiarii vor fi toți cei care au nevoie de plasmă. Operaționalizarea acestui punct este un act de normalitate, un demers firesc în contextul pandemiei, iar obiectivul nostru pe termen lung este înființarea Bănicii de Plasmă.

Planul Ministerului Afacerilor Interne are ca obiectiv realizarea unui nou spital și am făcut un prim pas punând piatra de temelie prin faptul că un teren al Academiei de Poliție a fost trecut în proprietatea spitalului. Luna viitoare vor începe procedurile pentru demararea studiilor de fezabilitate. În cadrul acestuia va funcționa și Centrul de Transfuzii care va avea și o Bancă de Plasmă", a declarat Vela.

Ministrul Afacerilor Interne a făcut și un apel în ceea ce privește respectarea măsurilor de siguranță, în această perioadă, când se apropie sărbătorile de iarnă.

"Aș vrea ca și cetățenii să fie în continuare responsabili și să respecte recomandările autorităților pentru sănătatea proprie și a celor din jur. Vin sărbătorile de iarnă și aș vrea ca oamenii să înțeleagă că acesta este un motiv în plus să evite deplasările și mai ales întâlnirile chiar și cu rudele apropiate. Trebuie să fim solitari și solidari pentru ca la următoarele sărbători să fim împreună", a mai spus Vela.

