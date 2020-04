Marcel Vela, ministrul de Interne, despre cazul bărbatului împușcat de polițiști: „Autoapărarea nu e valabilă doar pentru agenți. Orice persoană atacată se poate apăra” (VIDEO)

Marcel Vela a vorbit, pentru B1 TV, despre incidentul din București în care au fost implicați mai mulți agenți de poliție și în urma căruia un bărbat a decedat. Ministrul de Interne a subliniat că persoana în cauză era agresivă, a amenințat agenții cu obiecte ascuțite și chiar l-a rănit pe unul dintre ei. La rândul lor, polițiștii au avut grijă să someze persoana respectivă și să execute focuri de avertisment. „Nu a fost împușcat direct”, a ținut să precizeze Vela. Ministrul liberal a mai spus că el nu vrea să se pronunțe asupra vinovățiilor și că acest lucru va fi stabilit în urma unei anchete. În acest caz a fost deschis un dosar penal.

„În jurul orei 04.00 dimineață, a fost înregistrat un apel la 112. Confom procedurii, se deplasează la orice apel cea mai apropiată echipă. A fost prezentă într-un timp foarte scurt. O persoană într-o ținută sumară, să nu zic lejeră, a avut un comportament agresiv față de vecini. Au fost atacați inclusiv polițiștii cu obiecte ascuțite. A avut loc, să spunem, o urmărire la etajul superior, iar în fața unui lift a atacat din nou polițiștii. Aceștia au executat focuri de avertisment și, evident, cele de mobilizare. În această situație, s-a întâmplat ca unul din focuri să fie, eu știu..., cauza decesului personei respective. Aceasta a atacat polițiștii! La spital s-a înregistrat decesul.

Persoana respectivă a fost de mai multe ori în evidențele Poliției cu un comportament agresiv, înregistrată ca atare. În urma unei sentințe judecătorești de acum vreo 4 ani, a fost obligat să-și facă un examen psihiatric. Ne pare rău pentru acest incident și eu, ca ministru, nu mă pot pronunța exact cu privire la a delimita această zonă sensibilă: a fost sau n-a fost culpa unuia sau altuia.

Acum e un dosar penal la Parchet, ce va clarifica toate aspectele și care se va pronunța ca atare, în funcție de ce se constată la anchetă, dacă au fost respectate procedurile. Parchetul e cel mai în măsură să stabilească detaliile. Eu, ca ministru, dacă mă pronunț într-un fel sau altul, pot fi acuzat că sunt subiectiv, așa că nu mă pronunț asupra detaliilor, procedurilor, vinovățiilor. Am încredere în Parchet că va afla adevărul”, a declarat Marcel Vela, pentru B1 TV.

