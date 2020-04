Marcel Vela a anunțat ce se va întâmpla cu nunțile programate după 15 mai. Când vor fi relaxate condițiile legate de petreceri

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a dat detalii despre ce ce se va întâmpla cu nunțile programate după 15 mai, spunând că nu se vor putea organiza, încă, evenimente cu sute de persoane.

"Cu părere de rău, nu pot da un răspuns pozitiv pentru că nunţile românilor în perioada în care chiar dacă se relaxează în 15 mai condiţiile de reţinere, de comprimare a unor posibilităţi de a ne mişca liber, de a fi alături de cei dragi, aceste condiţii nu se vor relaxa sută la sută”, a declarat Vela, într-un videoclip publicat pe Facebook.

Acesta presupune că individual, oamenii vor avea dreptul la această mişcare de a se duce, a se relaxa, de a se plimba, de a rezolva câteva probleme, însă a menționat că nueste un răspuns oficial.

Ministrul a spus că de la 15 mai oamenii vor trebui să fie atenţi în continuare, să se protejeze, să poarte mască, să aibă grijă să se spele pe mâini, să nu stea mai mult de trei la o discuţie, să respecte distanţarea socială, iar ”anumite activităţi se vor relua în anumitre condiţii”.

Marcel Vela a mai afirmat că nu va fi momentul unei relaxări generale astfel încât să poată avea loc evenimente cu sute de persoane, să riscăm o contaminare în masă.

Astfel că, potrivit ministrului, partea festivă cu petrecerea trebuie amânată până la toamnă, ”când putem evalua această epidemie".

Este posibil ca în luna august să aibă loc o relaxare a condiţiilor astfel încât nunţile să poată avea loc cu mai mult de 8 persoane, a afirmat Vela.

”Cred că în august va fi o relaxare, cu mai multe persoane, nu cu sute sau mii de persoane, dar va fi o relaxare în 23 august probabil, dar depinde de cum reacţionăm fiecare român astfel încât să diminuăm infecţiile cu acest virus”, a menționat el.

