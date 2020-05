CORONAVIRUS | Marcel Vela, despre turismul intern: ”Din 15 iunie se poate vorbi de concedii” (VIDEO)

Starea de urgență impusă de pandemia de coronavirus va fi înlocuită, la 15 mai, cu starea de alertă, însă românii nu pot pleca încă în concedii, potrivit ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, despre acestea vorbindu-se abia după jumătatea lunii iunie.

Marcel Vela a declarat, în emisiunea ”Bună, România”, moderată de Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu, că de la 15 mai se vor relaxa unele măsuri, însă despre serviciile turistice se va discuta abia după 15 iunie.

Despre hoteluri, ministrul a declarat că nu au fost închise, ci doar activitățile de alimentație publică din toate restaurantele, astfel că, la orice hotel cu restaurant, acesta nu-și poate desfășura activitatea.

”Noi am interzis activitatea cu publicul a restaurantelor, dar poate fi făcută în 2 variante: catering sau poate oferi room service în hotel”, a declarat Marcel Vela.

Oficialul a făcut declarații și despre zborurile internaționale, spunând dacă statele sunt în zona roșie, acestea nu vor fi permise. Însă, ”depinde de țările de destinație”.

Totodată, chiar și după 15 mai, oamenii care vin în țară dintr-un stat care este catalogat drept zonă roșie, vor intra în carantină instituționalizată.

După 15 mai, oamenii pot circula între orașe pentru a face drumeții ”la aer curat, însă trebuie să respecte măsurile de distanțare socială”.

Ministrul a mai declarat că starea de alertă e o stare de tranzit și ”nu o putem estima pe o anumită perioadă”.

