Marcel Vela: Se vor înființa 26 de sedii secundare ale Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor / Din ce dată vor fi operaționale (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, miercuri, semnarea unui ordin privind înfiinţarea a 26 de sedii secundare ale Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor. Într-o declarație de presă susținută la sediul MAI, Vela a anunțat și că taxele pentru pașapoarte, permise sau certificate de înmatriculare vor puutea fi achitate online.

Serviciile din cele 26 de sedii secundare ar urma să fie operaționalizate din data de 22 septembrie.

„Decizia pe care am luat-o este pentru a face mai ușor accesul cetățenilor la serviciile publice de înmatriculare a vehiculelor. Astfel, Serviciile Publice Comunitare județene Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor vor organiza sedii secundare secundare și în alte localități, pe lângă cele existente în municipiile reședință de județ. Această măsură reprezintă încă un pas important al Ministerului Afacerilor Interne pentru dezvoltarea serviciului public, oferind cetățenilor care solicită derularea de operațiuni pe linie de înmatriculări auto să aleagă între sediul aflat în municipiul reședință de județ sau în sediul secundar, ceea ce va conduce la diminuarea distanțelor parcurse în vederea soluționării diferitelor operațiuni, dar și la reducerea aglomerațiilor de la sediile județene.

În cadrul acestor sedii secundare se vor desfășura activități de preluare a documentelor, necesare operțiunilor de înmatriculare a vehiculelor și de eliberare a plăcuțelor cu numerele de înmatriculare. În acest sens, în zilele de marți și joi, cetățenii vor putea beneficia de aceste servicii fără a fi nevoie să se deplaseze până în municipiile reședință de județ”, a anunțat Marcel Vela.

Concret, cele 26 de sedii secundare se vor afla în Sebiș (județul Arad), Câmpulung (județul Argeș), Onești (județul Bacău), Năsăud (județul Bistrița-Năsăud), Dorohoi (județul Botoșani), Făgăraș (județul Brașov), Caransebeș (județul Caraș-Severin), Câmpia Turzii (județul Cluj), Medgidia (județul Constanța), Tecuci (județul Galați), Toplița (județul Harghita), Petroșani (județul Hunedoara), Urziceni (județul Ialomița), Pașcani (județul Iași), Bragadiru (județul Ilfov), Sighetu Marmației (județul Maramureș), Reghin (județul Mureș), Roman (județul Neamț), Caracal (județul Olt), Câmpina (județul Prahova), Mediaș (județul Sibiu), Câmpulung Moldovenesc (județul Suceava), Lugoj (județul Timiș), Măcin (județul Tulcea), Bârlad (județul Vaslui), Drăgășani (județul Vâlcea).

Totodată, șeful MAI a anunțat că cetățenii vor avea posibilitatea de achitare a taxelor pentru pașapoarte, permise sau certificate de înmatriclare prin intermediul sisutemului național electronic de plată online, prin platforma Ghișeul.ro

”Totodată, lucrăm intens la finalizarea proiectului cărții electronice de identitate a cărei emitere este prevăzută în august anul viitor și la definitivarea informatizării actelor de stare civilă până la jumătatea anului 2022. (...) Vor fi digitalizate peste 82 de milioane de acte de stare civilă, reprezentând arhivarea pe ultimii 100 de ani, ceea ce este o activitate unică”, a mai anunțat Marcel Vela.

