Ministrul Internelor, Marcel Vela, a anunțat, joi, în cadrul unei conferințe de presă în care și-a prezentat bilanțul primei luni de mandat, că a cerut Poliției Rutiere acțiuni de fluidizare a traficului în Capitală.

”Am cerut Poliției Rutiere, în special Brigăzii Rutiere București, cu privire la traficul din București, acțiuni de fluidizare în parteneriat cu toate autoritățile competente. Aici am în plan o întâlnire cu consilierii generali, indiferent de culoarea politică, ai Municipiului București și cu doamna primar general pentru a clarifica aceea ce face la nivelul Primăriei Comisia de sistematizare rutieră”, a declarat Marcel Vela.

