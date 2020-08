Ministerul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a susținut, vineri, o declarație de presă, în contextul răfuielilor sângeroase care au avut loc recent între clanurile interlope din Capitală. Șeful MAI a susținut că cetățenii onești nu trebuie să se teamă, precizând că România este o țară sigură.

”Avem planuri comune de acțiune cu alte instituții, țintite pe grupurile infracționale. Cetățenii onești ai acestei țări nu trebuie să se teamă. Suntem o țară sigură în ceea ce privește ordinea publică. Încă de la începutul mandatului, am susținut vehement că am toleranță zero la încălcarea legii. (...) Guvernul României face eforturi mari ca, în această perioadă limitată ca resurse să asigure mijloace tehnice necesare și echipamentul potrivit, dar și contextul legislativ pentru ca fiecare angajat al Ministerului Afacerilor Interne, în special cei din zona operativă, să se simtă protejați și să acționeze pentru ca legea să fie respectată pe stradă, în case și în întreaga Românie. Vă asigur că orice cetățean care încalcă legea va suporta rigorile ei, iar cetățenii cinstiți vor fi protejați. Ne dorim o țară normală în care să ne creștem copiii în siguranță, în care să nu ne fie frică să ieșim pe stradă”, a spus Vela, precizând că în fiecare zi de vineri, reprezentanții MAI vor prezenta un bilanț al acțiunilor forțelor de ordine.

”Am un mesaj foarte clar pentru clanuri, interlopi și răufăcători: Suntem cu ochii pe voi!”, a adăugat șeful MAI.

În acest context, secretarul de stat chestor-şef Bogdan Despescu a prezentat un scurt bilanț al acțunilor organizat în ultimele zile.

”Astăzi sunt 41 de percheziţii în 11 judeţe pentru combaterea infracţionalităţii. Printre infracţiuni: tâlhărie, braconaj, uz de armă şi alte infraţciuni. Ieri, în urma acţiunilor sub coordonarea procurorilor din Gorj, două persoane prinse în flagrant, având două arme letale, 600 de cartuşe şi o grenadă”, a spus Despescu.

