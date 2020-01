Ministrul Internelor, Marcel Vela, a vorbit în ediția de miercuri a emisiunii ”Dosar de politician”, despre deficitul de personal din sistem. Discutând despre problema clanurilor interlope din țară, ministrul a precizat că una dintre cauzele acestui fenomen este ”deschiderea largă a ușilor pentru pensionarea din sistem”.

”Noi, acum, constatăm un efect. Efectul acesta are mai multe cauze. Una din cauze este și faptul că în 2016-2017, odată cu deschiderea largă a ușilor pentru pensionarea din sistem, au plecat foarte mulți specialiști în crimă organizată, în antidrog, în fenomentul infracțional, pentru că era mai avantajos să mergi la pensie și să nu faci nimic și să ai o pensie mai mare decât salariul. Atunci s-a creat un gol de câteva generații. Cei care au venit din urmă și au umplut acest gol, evident că n-au avut experiența specialiștilor. (...) Sunt cazuri în care un polițist lucrează foarte multe dosare, nu le duce la capăt din cauza lipsei de personal și pentru că s-a redus timpul de școlarizare. Atunci trebuie să recunoaștem că avem o problemă de personal”, a declarat ministrul Internelor.

În acest context, Marcel Vela a vorbit despre posibilele soluții prin care ar putea fi readuși specialiști în sistem.

”Trebuie să găsim soluții pentru a mări personalul, fie prin trecerea agenților în zona ofițerilor, cei care îndeplinesc condițiile, prin a mări durata de pregătire a agenților pentru a-i profesionaliza, prin a putea aduce din zona civilă experți. Trebuie să gândim o strategie pentru a aduce în zona MAI expertiză. Trebuie găsită o formulă legislativă pentru a-i atrage în sistem. Până acum s-au găsit formule, de către predecesorii mei, în care au fost încurajați să plece din sistem”, a mai spus Marcel Vela.

