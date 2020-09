Marea Britanie, Italia și Spania recomandă României să nu organizeze alegeri parlamentare pe teritoriul lor, în contextul pandemiei (VIDEO)

Mai multe țări din Europa recomandă României să nu organizeze alegeri parlamentare pe teritoriul lor. Este vorba în primul rând despre Marea Britanie, Italia și Spania.

Acestea nu vor ca românii stabiliți acolo să voteze fizic, ci doar prin corespondență, din cauza pandemiei de COVDI-19.

Românai nu se pregătește doar de alegerile locale. Pe 6 decembrie, românii așteptați la urne să voteze pentru configurația noului Parlament. Printre aceștia se numără și mai mulți parlamentari pentru românii din diaspora. Cu toate acestea, există mai multe țări care nu vor să accepte sub nicio formă secțiile de vot ale românilor.

În primul rând este vorba despre Marea Britanie, Italia și Spania. Acestea nu doresc ca românii stabiliți acolo să voteze fizic, ci doar prin corespondență. Asta din cazua cozilor ce s-ar putea crea la secțiile de vot, care la rândul lor ar putea duce la noi focare de coronavirus.

„Avem la acest moment o inițiativă legislativă trecută de senat, în care este prevăzută prelungirea înscrierii la data de 2„ septembrie, până la 21 octombrie. Signura procedură se pare că va fi votul prin coresondență ca procedură sigură, prin care cetățenii își vor putea exercita acest drept, deoarece multe state, atât de la nivelul Uniunii Europene, dar și din afara spațiului european, vor interzice înființarea de secții de votare în afara misiunilor diplomatice, cât și în interiorul acestora”, a declarat Constantin Mitulețu – Buică, președinte A.E.P, la Antena 3.

Această forma de vot nu este însă una agreată de toți românii din diaspora. Anul trecut, aproximativ 30.000 de români au votat la alegerile prezidențiale prin această metodă. Mai mult decât atât, termenul pentru înscrierea la votul prin corespondență expiră săptămâna viitoare.

