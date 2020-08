Marea familie TAROM nu se desparte. Șefii companiei au amânat planul de restructurare și speră ca mulți angajați să plece de bună voie (VIDEO)

Deşi s-a promis cu surle şi trâmbiţe că pilele de la TAROM vor zbura din funcţii, planul de restructurare s-a amânat, informează B1 TV. Cam 400 de angajați din totalul de 1.800 ar trebui să dispară din schema de personal până la sfârșitul anului, dar şefii companiei speră ca mulţi să plece de bună voie. Cu alte cuvinte, nu vor scandal în familie.

Cu pierderi de 32 de milioane de euro în primele șase luni ale anului și cu zboruri anulate din cauza pandemiei de coronavirus, compania TAROM se vede nevoită să taie în carne vie. Iar oficialii au luat decizia de a concedia cel puţin 400 de oameni.

Însă de la decizie şi până la aplicare drumul e lung. Reprezentanţii companiei au avut o discuţie cu cei ai sindicatelor în vederea restructurărilor şi s-a ajuns la concluzia că mai bine mai aşteaptă, poate angajaţii pleacă singuri acasă.

„A fost o ședință fulminantă de vreo două ore între sindicate și conducerea TAROM. Domnul director general Mihăiță Ursu a estimat, să spun așa, că restructurarea va începe undeva în luna octombrie, deci după alegerile locale”, a susținut Ștefan Etveș, realizatorul emisiunii B1 TV ”Drumurile Noastre”.

