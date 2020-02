MAREA GRIPĂ DIN 1918: ISTORIA UNEI PANDEMII - Un documentar DE EXCEPȚIE, cu interviuri EXCLUSIVE despre virusul care a UCIS aproape 100 de milioane de oameni, SÂMBĂTĂ, de la ora 21.00, pe B1 TV

MAREA GRIPĂ DIN 1918: ISTORIA UNEI PANDEMII - B1 TV prezintă un documentar de excepție, despre cea mai puternică pandemie din toate timpurile, un virus gripal care a ucis între 50 și 100 de milioane de oameni, mai mult decât victimele cauzate de cele două războaie mondiale.

Documentarul este difuzat în premieră în România și prezintă istoria marilor pandemii ale secolului al XX-lea.

Cum au reacționat autoritățile în caz de pandemie? Cine au fost persoanele cele mai vulnerabile? Și care sunt modalitățile prin care ne putem apăra de infecțiile ucigașe? Află adevărul despre virusurille care ne pândesc la tot pasul, într-un documentar de excepție.

Filmul conține o serie de interviuri exclusive cu persoane care au supraviețuit pandemiei, inclusiv cu o româncă a cărei întreagă familie s-a îmbolnăvit de gripă, dar și cu cercetătorii care au lucrat zeci de ani pentru a descoperi care au fost cauzele acelei pandemii și ce trebuie să facem pe viitor pentru ca astfel de pandemii să nu se repete.

O caracteristică a pandemiei de gripă din 1918 a fost că a afectat în special tinerii și adulții care nu aveau probleme de sănătate.

Filmul explică de ce un virus gripal care suferă mutații este mult mult mai periculos decât gripa sezonieră.

De asemenea, documentarul prezintă și modul în care autoritățile din Statele Unite se pregătesc pentru epidemiile și pandemiile din noul mileniu.

Documentarul va fi difuzat de postul B1 TV sâmbătă, 15 februarie, ora 21:00.

Tot sâmbătă seară, de la ora 22.00, B1 TV redifuzează documentarul "Următoarea pandemie este AICI”, despre istoria gripei aviare și porcine în Asia și Europa și modul în care un virus, necunoscut a provocat într-un timp scurt foarte multe victime. Scenariul nu este pură fantezie, dat fiind faptul că în istorie modernă acest lucru s-a mai întâmplat, în anii 1918-1919.

