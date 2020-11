Actorul român, Vladimir Găitan, cunoscut pentru rolul său din ”Reconstituirea”, a decedat, marți seara, la vârsta de 73 de ani. Se pare că acesta suferea de o boală cumplită.

A murit actorul Vladimir Găitan

Vestea morții actorului Vladimir Găitan a fost dată de actorul Vlad Rădescu, într-o postare pe rețelele de socializare.

”Vladimir Găitan a trecut dincolo și a lăsat teatrul și filmul românesc, pe noi toți, mult mai singuri... Condoleanțe familiei care trece prin momente atât de grele. Adio, Duțu!”, a scris Vlad Rădescu pe contuș său de Facebook.

Îndrăgitul actor s-a luptat în ultimii trei ani cu o boală necruțătoare, care în cele din urmă l-a răpus. Mai precis, acesta suferea de cancer al sângelui. An de an, maestrul făcea transfuzii de sânge și citostatice la spitalul Fundeni, dar are și o schemă de tratament medicamentos pe care trebuia să o respecte cu sfințenie. În ultima perioadă, starea actorului a început să se deterioreze. Dovadă stau pozele care îl înfășișează palid, cu cearcăne, vizibil slăbit și încărunțit. Deși starea lui de sănătate se înrăutățise văzând cu ochii, actorul a continuat să joace în piese de teatru și anul acesta.

Găitan spera să mai trăiască doi-trei ani. Conștient că nu mai poate păcăli mult boala, actorul se agăța cu disperare de familie pentru a se agăța de viață:A cumpărat statuia din aur al lui Buddha. Acasă, a scăpat-o, s-a crăpat şi... ŞOC. Era înăuntru de 1000 ani

„Mă simt boșorog, vorba lui Florinel Piersic. Sper să mai trag de mine câțiva ani. Măcar vreo 2-3, nu aș zice mai mult, să mă bucur de copii, de băiatul care e la Londra, și care mi-a oferit o nepoțică extrem de frumoasă, cu origini ciudate, chinezo-thailandeze, ca mama ei. Aștept ca la anul și fiica mea să-mi facă un nepoțel. Când vezi că ai mai păcălit viața cu un an, te simți de parcă fiecare an îl furi dintr-o bancă pe care reușești să o spargi”, declara Vladimir Găitan anul trecut, conform publicației playtech.ro.

Cine a fost Vladimir Găitan

De-a lungul timpului, Vladimir Găitan a făcut carieră în special în cinematografie, jucând în aproape 50 de filme (majoritatea înainte de 1990), de la capodopere până la unele, de duzină, cu o anume tentă ideologică specifică perioadei comuniste.



Absolvent al IATC, în 1970, la clasa George Carabin și Elena Negreanu, Găitan a debutat fulminant în film cu rolul Ripu, în ”Reconstituirea” (regia Lucian Pintilie), considerată una dintre cele mai bune creații din istoria cinematografiei românești.



După 1990 a condus o vreme Teatrul C.I. Nottara, dar a rămas fidel scenei Teatrului de Comedie, unde joacă și în prezent, inclusiv alături de fiica să, actriță și ea.