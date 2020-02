Operațiunea de scoatere navei eșuate din Portul Midia începută sâmbătă dimineață, a fost oprită după două ore, în condițiile în care cablurile de ridicare a navei au cedat din cauza greutății. Gabriel Comănescu, proprietarul companiei Grup Servicii Petroliere (GSP), contractată de Administrația Porturilor Maritime pentru a scoate epava din apă, a explicat sâmbătă, într-o conferință de presă, că operațiunea a fost sistată după ce s-a constatat că nava avea o încărcătură mai mare decât se cunoștea.

În aceste condiții, reprezentanții companiei își pun mari semne de întrebare cu privire la această operațiune și se gândesc inclusiv la o posibilă încercare de sabotare a intervenției.

Alin Vintilă, purtătorul de cuvânt al GSP, a declarat că în momentul operațiunii pe lângă navă au trecut două ambarcațiuni.

„Din actele disponibile, nava are circa 2500 tone, încărcătura 600, întărirea a fost calculată sa reziste la 10.000 de tone. Ridicarea a fost cu viteza redusă să se scurgă apa, se depășise unghiul cu efectul de ventuza, apoi trece o ditamai nava care pornește motoarele în dreptul epavei și încă un remorcher pe partea cealaltă, în timp ce epava era în ridicare”, a spus Alin Vintilă.

”Ieri eram cu toții concentrați pe ridicare și nu ne-am dat seama de manevra navei în fundal. Dar cei care ați fost prezenți pe digul de Est, sigur trebuie să vă amintiți momentul manevrei cu acesta navă în timp ce se executa ridicarea”, a mai precizat Vintilă.

Astfel, acesta face un apel public către autoritățile care gestionează Portul Midia ”să pună ranfluarea navei pe primul loc și să nu mai execute manevre cu nave în apropierea zonei de lucru, fără să aplice restricțiile cuvenite. Mai ales că fac toate acestea la presiunea unor privați care pun activitățile lor pe primul plan, cu vădită nepăsare față de problema creată în Portul Midia și cu concursul lor”.

Reprezentantul Grup Servicii Petroliere se întreabă astfel dacă ”are cineva interes să nu se ranflueze nava sau măcar să întârzie momentul”.

”Uitați-vă la momentul când nava remarcată scoate fum, a pus elicea în mișcare exact în dreptul epavei. Mai mult, în fundal spre digul de Est se vede alt remorcher trecând în viteză. Pare o acțiune coordonată. Să fie oare sabotaj?

Să facem o deducere, în ce dană s-au încărcat oile moarte pe Queen Hind? Cui aparține dana în care se afla la reparat cargoul care a nu a găsit alt moment mai bun să facă manevră în zona de ranfluare chiar în momentul ridicării?

Eu unul abia acum, uitându-mă la imagini la rece îmi pun aceste întrebări. Ieri eram toți prinși de febra operațiunii, amorțiți de frig și nu am realizat ce se întâmplă sub ochii noștri. Oare se speră ca odată cu trecerea timpului nu se va mai distinge cât și ce s-a încărcat?”, se întreabă Alin Vintilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.