Maria Grapini CEARTĂ presa pentru că a sesizat GREȘELILE GRAMATICALE pe care le face: 'Am scris astă noapte Tela viv. Asta este știrea vieții lor' (FOTO)

Maria Grapini s-a supărat pe jurnaliști pentru că au taxat-o pentru gafa de proporții comisă marți seară, pe Facebook.

Europarlamentarul PSD este de părere că nu e deloc grav să nu știi cum se scrie corect numele orașului Tel Aviv.

Aflată într-o vizită de lucru în Israel, PSD-ista le-a urat prietenilor virtuali „Seară bună din Tela Viv”

O zi mai târziu, cea cunoscută pentru gafele sale gramaticale mai mult decât pentru performanțele politice se înfurie și îi ceartă pe cei care au "îndrăznit" să o critice pentru că scrie cu greșeli.

Mai mult, găsește și o scuză: era seara târziu.

"Marii jurnalisti au dat o stire:am scris asta noapte Tela viv in loc de Tel Aviv!

LACRIMI ÎN MUZICA POPULARĂ! CORNELIA REDNIC, ÎN STARE GRAVĂ! METODA DRASTICĂ DE SLĂBIT A BĂGAT-O ÎN SPITAL

Evident, am corectat! Buuuun! Asta este stirea vietii lor! Dar despre activitatea mea de ce nu scriu oare acesti mari jurnalisti? E lesne de inteles! Nu am furat, nu am contracte cu statul, nu am fost colaboratoare a securitatii, sunt patriot, lupt pentru Romania, ajut cat pot de mult oamenii! Asta e!

Voi continua sa-mi fac datoria, oricat ar incerca sa ma blameze! Totdeauna pentru mine a contat fondul problemelor! O zi frumoasa va doresc!", a scris Grapini pe Facebook.

ANTONIA, MESAJ CUTREMURĂTOR DIN SPITAL! MEDICII AU PUS-O PE PERFUZII! FANII SE TEM PENTRU VIAȚA EI