Marian Godină, reacție despre revolta de la Hunedoara: "Deşi urâtă la vedere, consider că retragerea poliţiştilor a fost cea mai înţeleaptă decizie a lor"

Printre cei care au reacționat după scandalul izbucnit în Sâmbăta Mare într-un cartier din Hunedoara, între oamenii legii și mai mulți localnici, se numără și polițistul Marian Godină. Acesta s-a arătat revoltat de acest incident iscat după ce poliţiştii, jandarmii şi trupele speciale au intervenit în cartierul Micro 6 din Hunedoara. Locuitorii s-au revoltat pentru că li s-a cerut să rămână în locuinţe după ce poliţiştii au legitimat un localnic băut.

Despre acest caz, Marian Godină consideră că de vină pentru cele întâmplate este imaginea pe care o are în general Poliția Română, la șifonarea ei contribuind din plin politicienii, prin mesajele transmise în rândul populației:

„ Când un europarlamentar român îi numeşte pe poliţiştii ţării pe care o reprezintă „miliţieni“ în sens peiorativ, când acelaşi europarlamentar distribuie o intervenţie la o adresă "greşită" a mascaţilor şi se întreabă cine va răspunde pentru asta, iar după ce află că de fapt adresa nu era deloc greşită şi că vizat era un interlop asociat cu un coleg de-ai lui de partid, tace mâlc, când un agent încadrat din sursă externă acum doi ani ajunge consilier al unui secretar de stat din MAI, când jandarmii sunt folosiţi de o fostă secretară de şcoală pentru a dispersa mulţimea ieşită împotriva hoţilor şi corupţilor, când presa prezintă "abuzuri" ale poliţiştilor care amendează aiurea cetăteni oneşti care doar se plimbau aiurea şi ei cu un BMW prin oraş, nu poţi avea pretenţia ca poliţia să aibă o imagine bună”, a scris Marian Godină pe Facebook.

Totodată, Marian Godină le dă dreptate colegilor săi care s-au retras după ce mulțimea furioasă a început să arunce cu pietre punându-le astfel viața în pericol. În ceea ce privește opiniile exprimate pe rețelele de socializare, potrivit cărora polițiștii ar fi trebuit să folosească arma din dotare, Marian Godină a precizat că un asfel de gest ar fi ]nsemnat că oamenii legii sunt inapți din punct de vedere psihologic.

"Acele persoane aruncau cu pietre. Era acolo o adevărată ploaie cu pietre. Poliţiştii aceia erau în pantaloni de stofă, pantofi şi cămăşi. Serios că n-am învăţat nicăieri cum te poti apăra de o ploaie de pietre astfel echipat. Se întrebau unii de ce nu au folosit armele. Deşi mult blamat, pistolul calibru 7.65 mm, poreclit Carpaţi, nu e nici pistol cu apă şi nici nu trage cu gaz. Să tragi cu o armă de foc asupra unei mulţimi înseamnă să fii inapt psihologic. Deşi urâtă la vedere, consider că retragerea poliţiştilor a fost cea mai înţeleaptă decizie a lor. Eu ştiu că vor comenta mulţi Rambo pe aici care ar fi coborât, ar fi facut, ar fi dres, ar fi prins pietrele în dinţi si le-ar fi scuipat înapoi spre mulţimea furioasă. Mai ştiu că nu le vâjâie pietrele pe la urechi când scriu comentariile. Revenind la situaţie, retragerea şi solicitarea echipei de la Serviciul Pentru Acţiuni Speciale au fost cele mai înţelepte decizii", a precizat Marian Godină.

Marian Godină a luat apărarea colegilor polițiști care au intervenit în revolta de la Hunedoara

Totodată, Marian Godină le ia apărarea colegilor care au intervenit inițial și s-au retras ulterior, precizând că situația a degenerat și că doar venirea echipajelor SAS erau potrivite pentru acest caz.

“Aaa...dacă vedeam în imagini o dubă SAS retrăgându-se de acolo, mi s-ar fi făcut jenă. Doar că asta nu veţi vedea. V-aţi întrebat vreodată de ce or exista mascaţii? Păi dacă poliţiştii ăia în cămăşi ar fi rezolvat speţa, mă întreb pentru ce ar mai exista mascaţii. Mascaţii se antrenează zilnic, iar pe lângă asta, au echipamente pentru aşa ceva, multe cumpărate din banii lor. Ai auzit, Rareş Bogdan, că de tine vorbeam mai sus? "Miliţienii" ăia îşi cumpără echipament din banii lor în timp ce tu te lăfăi în poze pe Instagram şi îi numeşti "miliţieni" după ce distribui o ştire falsă. Chiar, s-a mai găsit vaccinul pt Covid? Că tot tu ne-ai zis şi asta, la fel cum ai portretizat politicianul român ajuns la vârf. Câţiva mascaţi cu căşti şi scuturi ar fi făcut ca acum imaginile să vorbească despre abuzul poliţiştilor asupra bieţilor localnici. Ca deznodământ, poliţiştii s-au retras, nu aş putea spune că tactic, mai degrabă haotic, dar după cum spuneam, eu scriu acum din pat, fără pietre pe la urechi. Câteva maşini au fost avariate, niciun politist rănit, nicio persoană rănită. Ulterior au intervenit mascaţii, iar persoanele recalcitrante au fost ridicate şi duse la Poliţie. Ce ar fi ieşit oare dacă primii poliţişti rămâneau acolo? Cum ar fi arătat in poliţist cu faţa spartă de vreun bolovan? Sau, şi mai grav, vreun cetăţean cu capul crăpat de vreun glonţ rătăcit? Absolut nimic bun nu putea ieşi de acolo dacă politiştii nu plecau. Ce-ar mai fi fost prin presă, cum s-ar mai fi vorbit de proştii de miliţieni care au agravat o situaţie pe care o puteau rezolva mult mai simplu. Adică exact cum au făcut. Zero răniţi. Vă rog să reţineţi că textul de mai sus reprezintă strict părerea mea, sunt convins că am chiar şi colegi care văd lucrurile altfel“, îşi încheie Marian Godină postarea pe Facebook.

Forțele de ordine au fost atacate cu pietre, la Hunedoara, după ce au reținut un bărbat fără documente la el

Amintim faptul că un incident violent a avut loc în Hunedoara. Forțele de ordine publică au fost atacate cu pietre în Sâmbăta Mare într-un cartier din Hunedoara, pe fondul verificării respectării restricțiilor de carantină. Lucurrile au degenerat în momentul în care oamenii legii au reținut un bărbat care n-avea documentele la el și care s-ar fi aflat în stare de ebrietate, stârnind furia celor prezenți la fața locului, potrivit Hunedoara Liberă.

Odată cu acest moment, polițiștii susțin că au fost atacați cu pietre și alte obiecte contondente de către mai multe persoane din cartier. Pe lângă polițiști și jandarmi, a fost nevoie și de intervenția luptătorilor din Serviciul pentru Acțiuni Speciale (SAS).