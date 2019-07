Marian Oprișan filmat în timp ce se interesa de cumpărarea unei noi maşini 'ca oricare om pasionat de automobile' (FOTO, VIDEO)

Marian Oprișan a fost filmat într-un show-room auto în timp ce discuta cu un vânzător despre opțiunile unei limuzine de lux BMW seria 7, relatează G4media.

Marian Oprișan este președintele Consiliului Județean Vrancea și al PSD Vrancea.

Întrebat de unde ar avea banii pentru achiziţionarea maşinii, Marian Oprisan a precizat că: ”Nu mai puneți întrebări la capitolul ăsta. Eu am mai declarat că atunci când am intrat în politică, în administrație, aveam un milion și jumătate de mărci. Când mi s-a făcut o înscenare și mi s-a pus sechestru pe o mașină, i-am dat toți banii mamei mele. Acolo sunt banii mei”.

”Nu am comandat, am fost în vizită să mă uit, ca oricare om pasionat de automobile. Am văzut o ofertă, am configurat de curiozitate un tip de autoturism, mă gândesc dacă o iau sau nu”, a adăugat președintele Consiliului Județean Vrancea.

De asemenea, el a acuzat G4media de "cancanerie".

În luna aprilie, publicaţia vrancea24.ro a raportat ca Marian Oprișan și-a achiziționat şi un autoturism Ford Shelby ultimul model, care cu dotări minime valorează 118 000 euro. Anterior, el a mai avut o Toyota Tundra, de peste 80 de mii de euro

Foto: BMW Seria 7 (sursă foto: Facebook / BMW)

Foto: Autoturismul Ford Shelby cumpărat de Marian Oprișan în aprilie (sursă foto: vrancea24.ro)