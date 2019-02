Scandalul OUG pe legile justiției. Marian Oprișan: Secţia pentru investigarea magistraţilor trebuie să rămână sub jurisdicţia procurorului general

Social-democratul Marian Oprișan a susținut luni că Secția specială pentru investigarea infracțiunilor din Justiției, inventată de PSD, trebuie să rămână componentă a Ministerului Public şi să se afle sub jurisdicţia procurorului general, informează HotNews.ro.

"După părerea mea, acest aspect, ca şi ceea ce s-a întâmpla cu DNA la un moment dat, trebuie reglementat, pentru că toate secţiile de procurori din România trebuie să fie sub Ministerul Public, sub procurorul general. (...) Mesajele din afară trebuie privite în nota lor (...) şi trebuie analizate şi văzut ce trebuie să luăm bun şi să dăm la o parte ceea ce e strict politic sub aspectul unor abordări. (...) Eu cred că această ordonanţă trebuie pusă în nota constituţională şi legală, iar eu cred că Secţia pentru anchetarea magistraţilor trebuie să rămână componenta Ministerului Public şi să fie sub jurisdicţia evidentă a procurorului general, ca să poată exista control ierarhic în baza prevederilor constituţionale", a declarat Oprişan, înainte de a intra la ședința Biroului Permanent Naţional al PSD.