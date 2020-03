Marian Petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov, a reacționat la faptul că mulți români au luat cu asalt parcurile, ignorând apelurile autorităților de a sta în case, pentru a preveni răspândirea virusului COVID-19.

„M-am uitat la televizor și m-am îngrozit. Oameni în valuri în locurile de agrement din Ilfov. Asta este INCONŞTIENȚĂ din partea lor! Dar și noi, ca autorități, avem obligația să luăm măsuri și să-i oprim. Așa că rog toți primarii să închidă toate locurile de agrement din județ. Toate! Luni vă trimit și adresă oficială în acest sens! Știți cât e de important”, a postat acesta pe pagina personală de Facebook.

Recent, un mesaj RO-ALERT a fost trimis românilor cu mai multe indicații de urmat pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Prima este aceea ca oamenii să stea în case.

Și Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a lansat un nou apel către populație de a sta în case, pentru a preveni răspândirea și mai mult a noului coronvirus.

„Mai multe persoane au sunat sa spuna ca sunt prea multi care au iesit la plimbare si la gratare fiind vremea frumoasa. In aceasta perioada ramanerea acasa si evitarea activitatilor care pot sa va expuna si sa expuna familiile voastre este extrem de importanta. Virusul nu se vede, nu se simte si nu are gust ca sa-l evitati. Acesta se evita numai prin masurile de izolare si distantare sociala. Evitati expunerea persoanelor varstince din familiile d-voastra la acest risc printr-un comportament responsabil. Va rog mult evitati la maxim activitatile care nu sunt esentiale in aceasta perioada!”, a scris Arafat, pe Facebook.