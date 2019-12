Marian Preda, noul rector al Univeristății București. Câștigător al Bursei Fulbright și dublu-licențiat în inginerie și sociologie, el a fost ales la o diferență de peste 200 de voturi

Marian Preda este noul rector al Universității din București (UB), după un scrutin tensionat, cu o „campanie până la ultima secundă”, care a adus la urne aproape 85% din comunitatea universitară, potrivit surselor Edupedu.ro. Câștigătorul a obținut 637 de voturi, față de cele doar 433 ale istoricului Laurențiu Vlad, fost președinte al Institutului de Studii Conservatoare al lui Dan Voiculescu.



Marian Preda este președinte al Senatului UB încă din 2015, iar anterior a condus Fundația Mișcarea Populară, pe baza căreia avea să fie construit PMP. În perioada 2008-2015 a fost Decan al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, iar din 2000 până în 2008 a fost prodecan.





Membru al Senatului UB din anul 2004, Marian Preda a absolvit în 1990 Facultatea de Mecanică la Universitatea Politehnică din Bucureşti și în același an s-a înscris la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a UB. În cele din urmă, el avea să devină dublu licențiat, în inginerie și sociologie.



În 2001 și-a obținut doctoratul în sociologie la Universitatea din Bucureşti, cu o perioadă de documentare de trei luni la University of Cambridge, Marea Britanie, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Universității din București. În 2006 a încheiat un Master of Business Administration (MBA) în Administrarea Afacerilor, la Tiffin University, Ohio, Statele Unite ale Americii. În 2017 a obținut o bursă Fulbright, amintește edupedu.ro.