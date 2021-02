Marian Zlotea, fost europarlamentar condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare, s-a predat în Italia (VIDEO)

Fostul europarlamentar Marian Zlotea, fugit din România după ce a fost condamnat la 8 ani și jumătate de închisoare, s-a predat în Italia. Acum, se află în custodia autorităților italiene, informează B1 TV.

Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL și fost președinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, se află în custodia carabinierilor după ce s-a predat autorităților italiene. Acesta fugise din țară la mijlocul lunii ianurie, cu puţin înainte să fie condamant definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 8 ani şi jumătate de închisoare pentru corupție.

„Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, au continuat activitățile investigativ operative stabilind faptul că se afla în Italia, Bologna. În urma colaborării dintre cele doua state ( Italia şi România- n.r.) a fost identificată adresa unde se ascundea persoana urmărită, reușindu-se depistarea sa în data de 23.02.2021”, anunţă autorităţile de la Bucureşti.

Avocatul lui Zlotea ar fi mers la Curtea de Apel din Bologna și ar fi oferit informații despre locul în care se afla fostul europarlamentar.

Acesta locuia în casa unui nepot, iar carabinierii l-au reținut în baza mandatului internațional emis pe numele său luna trecută, după condamnarea la închisoare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Cum arată astăzi singura fată născută şi crescută în zona contaminată de la Cernobîl. Fata a ajuns la 21 de ani