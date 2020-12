Mariana Ioniță (CNAIR): Dorința mea profesională e să plec de la București până la Suceava, Brașov, Sibiu și alte zone pe autostradă / Anul acesta am reușit să avem fronturi deschise/ Am semnat 21 de contracte pentru anul viitor (VIDEO)

Mariana Ioniță, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a fost prezent în emisiunea „Drumurile Noastre” cu Ștefan Etveș, de pe B1 TV, unde a vorbit despre situația rețelei de autostrăzi din România. „Am accelerat tot ce era găsit în lucru”, a spus oficiala, care a precizat că, pentru 2021, au fost semnate 21 de contracte, iar 20 dintre ele sunt de proiectare și execuție.

Referitor la faptul că, pentru anul 2021, românii își doresc autostrăzi, Mariana Ioniță a declarat: „Da, nu numai românii – și eu îmi doresc, că și eu sunt român, și poate faptul că am venit până la urmă în companie a fost o provocare, pentru că și eu de mulți ani, chiar le spuneam colegilor mei, dorința mea, așa profesional vorbind, este să plec de la București până la Suceava pe autostradă, ca să nu mai zic până la Brașov sau până la Sibiu și nu mai le enumăr pe toate. În primul rând, ce am reușit anul acesta, am reușit să avem fronturi de lucru deschise. Noi, dacă am fi găsit fronturi de lucru deschise la început de an, toate acelea ar fi fost acum accelerate. Din păcate, am accelerat proiectele pe care le-am găsit în lucru. Evident, am avut și proiecte cu mici sincope și o să ajungem la ele în discuție probabil, în zona București, dar am accelerat tot ce era găsit în lucru”.

„Pentru anul ce vine, am semnat 21 de contracte anul acesta. Marea majoritatea, 20, sunt de proiectare și execuție. Am depășit și depășim la multe perioada de proiectare, așa încât pe acele 21 cred că trei sferturi vor fi șantiere deschise la anul. De asemenea, venim din spate cu acele licitații aflate în derulare și visul nostru este ca la anul să avem contracte pe Sibiu-Pitești, de la un cap la altul, și pe Transilvania. Să nu mai existe Transilvania decât în proiectare sau în execuție. Ce vom finaliza, ne dorim multe... în primul rând să ne finalizăm proiectele avansate și în funcție de bugetul pe care îl vom avea la dispoziție vom trage și o linie și vă vom da la început de an un program al nostru previzionat pentru finalizare de obiective la anul ferm”, a mai spus Mariana Ioniță, șefa CNAIR.

Despre situația rețelei de autostrăzi a vorbit și Lucian Bode, ministrul Transporturilor, în cadrul ședinței de Guvern de joi, când a declarat că „au trecut 30 de ani în care, dacă exista un ritm susținut de construcție a rețelei de autostrăzi, am fi avut un număr de kilometri cel puțin egal cu al țărilor învecinate”.