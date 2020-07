Mariana Ioniță, directorul CNAIR, vorbește despre modificarea criteriilor de evaluare a ofertelor: Licitațiile să fie câștigate de firmele care chiar pot executa lucrările (VIDEO)

Mariana Ioniță, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a declarat vineri, pentru B1 TV, că la nivelul CNAIR a fost constituit un grup de lucru care să modifice criteriile în baza cărora sunt analizate ofertele depuse la licitații. Scopul este, în final, ca licitațiile să fie câștigate de firme care chiar au capacitatea de a executa lucrările de infrastructură rutieră, nu cele care doar dau bine pe hârtie.

Directorul general al CNAIR, Mariana Ioniță, a susținut că un grup de lucru de la nivelul companiei analizează modificarea criteriilor în baza cărora sunt analizate ofertele depuse la licitații, astfel încât acestea să fie câștigate de acum doar de firmele care chiar pot executa lucrările pe șantiere.

Declarația vine în contextul în care, joi, premierul Ludovic Orban a acuzat faptul că încheierea licitațiilor a ajuns să dureze prea mult și că, uneori, acestea sunt câștigate de firme dubioase. „S-au produs nişte lucruri scandaloase - o firmă intrată pentru prima oară în România, care n-a avut niciun contract în România, primeşte 17 puncte şi o companie românească ce a făcut sute de proiecte în România primeşte opt puncte la "impresie artistică"”, a susținut, printre altele, șeful Guvernului.

„Domnul prim-ministru v-a prezentat aseară realitatea din procedurile de evaluare a ofertelor din cadrul companiei. Din păcate, acest cartonaș roșu este arătat cu adevărat criteriilor care se iau în vedere la evaluarea ofertelor. Și pentru asta pot să vă spun că și noi, și eu în mandatul meu, am remarcat același lucru: criterii subiective și foarte mult subiectivism în evaluarea ofertelor.

Din acest motiv, chiar săptămâna trecută am avut o întâlnire cu Autoritatea Națională de Achiziții Publice, cu federațiile patronale și cu organizațiile profesionale în domeniul construcțiilor, pentru ca împreună, printr-un grup de lucru pe care l-am creat la nivelul companiei, să lucrăm la modificarea unor instrucțiuni și a unor criterii, astfel încât să ne ducem cu procedura, cu evaluarea procedurii în zona obiectivă și să ne îndepărtăm de subiectivism”, a declarat Mariana Ioniță, directorul general CNAIR, în emisiunea ”Drumurile noastre”, moderată de Ștefan Etveș pe B1 TV.

