Maricel Păcuraru, patronul condamnat al Realitatea Plus, acuzat de Romprest de fals în acte. Conducerea companiei a depus plângere la DNA (VIDEO)

Maricel Păcuraru, patronul condamnat al Realitatea Plus, este acuzat de actuala conducere Romprest că încearcă, prin intermediul unor interpuși, să preia, în mod abuziv societatea. Conducerea companiei îl acuză pe Păcuraru şi pe oamenii săi, de fals în acte şi a depus plângere inclusiv la DNA.

Astfel, Maricel Păcuraru este acuzat că, prin oamenii săi, a încheiat în fals o așa-zisă Hotărâre de Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, pe care a reușit, prin alte acte false, să o înscrie la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, iar apoi ar fi cerut insolvența Romprest în mod nelegal. Dosarul de insolvență a fost, însă, respins de instanțele de judecată.

Iancu Toader, avocat Romprest, a precizat: “Toate actele și toată poziția pe care o prezintă public are la bază un înscris fals. Fac această afirmație în condițiile în care față de această situație există o procedură penală, s-a declanșat o urmărire penală cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals și uz de fals, pe care domnul Maricel Păcuraru le-a săvârșit împreună cu acoliții săi, în urma unei ședințe statutare a societății, fiind nemulțumit de votul acționarilor care s-au opus încercărilor acestuia de a prelua abuziv Societatea. Această persoană, împreună cu reprezentanți ai Registrului Comerțului săvârșesc anumite acte, înscriu documente, trecând peste hotărâri judecătorești”.

Scandalul a ajuns și pe masa procurorilor anticorupție, întrucât activitatea Romprest, furnizorul de servicii de salubrizare pentru Sectorul 1 al Capitalei, este una de interes public.

Mai mult, ceilalți acționari ai societății acuză și o campanie mediatică de linșaj la adresa lor. Şi asta prin prisma faptului că Maricel Păcuraru este şi patronul Realitatea Plus

“Am sesizat DNA-ul, am formulat de asemenea completări la plângerile penale care se află pe rolul organelor de urmărire penală. Urmează în continuare niște litigii.

Această campanie de manipulare, de dezinformare pe care o face Realitatea TV nu are un scop legitim, ea este clar contrară deontologiei profesiei de jurnalist. Ea servește doar intereselor acestui acționar, Detaco, în spatele căruia se află Maricel Păcuraru”, a mai precizat Iancu Toader, avocat Romprest.

