EXCLUSIV // Odată cu răcirea vremii în marile orașe din țară care au o problemă foarte mare cu poluatorii a început să fie simțit tot mai mult fenomenul de smog. Sute de persoane au acuzat senzație de sufocare, amețeală și se tem pentru sănătatea lor. Autoritățile nu au dat avertismente și nici nu au luat nici o măsură pentru a diminua sursa de poluare. Profesorul de fizică Silviu Gurlui, care studiază efectele poluării asupra mediului și face măsurători constant, a explicat pentru B1.ro cum se produce acest fenomen și cât de periculos este.

”Sunt anumite perioade din an când predomină o serie de fenomene optice, fenomene meteorologice, numite inversii termice. Aceasta în linii mari constă într-o discontinuitate a temperaturii la nivel superior, adică temperatura crește undeva la o altitudine față de sol. Aceasta implică o presare a tuturor poluanților la sol și formează un așa numit nor care se numește smog, un amestec de vapori de apă și de substanțe toxice, de compuși toxici, dioxizi de particule fine, de compuși chimici în general care suferă transformări. Acest lucru este extrem de important, aceste transformări duc la compuși mai toxici și mai nocivi pentru oameni. În această perioadă de timp ne confruntăm cu aceste fenomene, mai ales acolo unde sunt poluatori, poluanți foarte mulți, pentru că acest smog nu trădează altceva decât o poluare la sol. Dacă nu ar fi această inversie termică atmosfera ar putea fi respirabilă, ar dispersa mai bine poluanții în atmosferă, așa poluanții sunt presați la sol și formează acest nor de particule, un cocktail de compuși extrem de toxici”, a spus Silviu Gurlui pentru B1.ro.

Această situație este și foarte greu de monitorizat, pentru că stațiile de măsurare a nivelului de poluare nu includ și aceste particule mai mici care se regăsesc în smog.

”Din păcate nu se măsoară ce trebuie, sunt particule mai mici PM 2,5 care duc la o serie de probleme de sănătate severe și care nu sunt măsurate aproape nicăieri în țară. Dar nici măcar aceste particule nu sunt cele mai nocive, mai nocive sunt de fapt acele sortimente de gaze și compuși chimici toxici care aderă, care se prind de aceste particule mici, sigur vorbim de o scară micrometrică. Aceste particule ne atacă căile respiratorii, ne afectează sănătatea extrem de mult, apare senzația de sufocare, tuse dureri de cap, migrene și senzația de amețeală. În București, în Iași, în Ploiești, în Timișoara, acolo unde oamenii au observat acest strat asupra solului, în toate aceste zone avem poluanți și avem poluatori extrem de puternici și atmosfera ne arată de fapt ce ce la sol”, a mai explicat fizicianul.

Cum putem să ne ferim de smog

”Sunt anumite intervale de timp în care este predominant acest tip de poluare, sau apariția smog-ului, între 7 și 10 dimineața și seara, de regulă, după ora 8-9 spre 11. În aceste intervale se întâlnesc valori foarte mari. De regulă acești poluanți se regăsesc în zonele care sunt mai puțin aerisite, unde nu sunt curenți de aer. Trebuie să încercăm să nu rămânem foarte mult pe străzi, pe cât posibil, nici pe de parte să facem sport, dar dacă vrem să facem lucrul acesta trebuie să folosim măști dar nu orice tip de mască, ci adaptată unor poluanți toxici din atmosferă, pentru că altfel nu au relevanță. Sau să stăm în mașini, să folosim clima, aer rece cu aer de afară, am constatat în aceste condiții poluarea scade de 10 ori mai mul în mașină decât ceea ce este afară”, a mai spus fizicianul.

Autoritățile ignoră situația și nu au venit până în acest moment nici cu măsuri și nici măcar cu un avertisment.

”Sunt lucruri care dacă sunt înțelese pot fi controlate sau se pot diminua efectele. Atunci când există astfel de inversiuni termice ele pot fi măsurate, sunt modele, sunt tehnologii. Atunci când se apropie un astfel de eveniment autoritățile trebuie să comunice parții de industrie sau marilor poluatori, de asemenea traficul, toate trebuiesc gestionate astfel încât pe acel interval de timp să fie redusa activitatea pentru a reduce concentrația poluanților.

În București sunt foarte multe categorii de poluatori, avem zona de incinerare, avem zona de arderi controlate sau nu. Fumul acela are un grad de toxicitate de neimaginat, acest fum nu este măsurat, nu este controlat de nimeni. În funcție de ce se arde acolo se eliberează în atmosferă otrăvuri, pe care le vedem după fiecare fenomen de precipitație prin acea spumă albă de pe străzi. Acolo unde apare acea spumă trădează faptul că în atmosferă sus este poluare în aerul respirabil”, a conluzionat Silviu Gurlui.

La staţia de măsurare a calităţii aerului de pe Calea Victoriei, valorile înregistrate acum două zile erau de 98ug/m3, dublu faţă de valorile normale.