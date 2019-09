Mario Iorgulescu, fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), era băut când a produs teribilul accident rutier în care a murit un tânăr de 25 de ani, tatăl a două fetițe.

Potrivit unor surse judiciare citate de Libertatea, probele recoltate după accident arată că acesta avea 0,80 g/l alcool pur în sânge.

Astfel, el va fi acuzat si de conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală.

El are deja deschis pe numele său un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Mai mult, Mario Iorgulescu ar fi ieşit pozitiv la testul privind consumul de cocaină, afirmă legiștii, potrivit stirileprotv.ro.

În prezent, fiul șefului LPF se află internat la Spitalul Elias, la Terapie Intensivă, în stare de inconștiență, intubat și ventilat mecanic.

Medicii au anunțat recent că starea acesteia s-a agravat.

Mario Iorgulescu a fost implicat într-un accident, sâmbătă seară, pe Şoseaua Chitilei, în Bucureşti.

Tânărul de 24 de ani a pierdut controlul noii sale mașini, un Aston Martin DBS, și a pătruns pe contrasens, spulberând un alt autoturism condus de un alt tânăr de 25 de ani care, în urma accidentului, a murit.

Acul vitezometrului mașinii lui Mario s-ar fi oprit la 240 km/h, dar specialiştii spun că nu e sigur că aceasta era viteza de deplasare.

