Noi dezvăluiri despre Mario Iorgulescu. SURSE: Fiul șefului LPF apare în interceptările celor de la Antidrog (VIDEO)

Apar noi dezvlăluiri despre viaţa ascunsă a lui Mario Iorgulescu. Surse judiciare susțin că tânărul era cunoscut poliţiştilor ca fiind consumator de droguri, potrivit Știripesurse.ro. Numele fiului şefului Ligii Profesioniste de Fotbal a apărut chiar şi pe interceptările făcute de cei de la antidrog.

Se pare că nu este o surpriză pentru nimeni că Mario Iorgulescu a fost depistat beat şi drogat la volanul maşinii în momentul în care l-a ucis pe tânărul de 24 de ani.

Fiul lui Gino Iorgulescu consuma zilnic droguri, iar numele său apare şi în interceptările făcute de procurorii antidrog.

”Ne-a apărut pe interceptări, atunci când urmăream traficanții de droguri. Se învârte în lumea oamenilor cu bani din București și îl cunoșteam. Din ce a reieșit pe înregistrări, acesta consuma și 3, 4 grame pe zi și numai cocaină. Și prețul e undeva între 50 și 100 de euro pe gram”, arată surse judiciare.

De altfel, Mario Iorgulescu ar fi fost şi internat într-o clinică de dezintoxicare, iar maşina în care se afla când a provocat teribilul accident, i-ar fi fost cumpărată de tatăl său ca un premiu pentru că ar fi acceptat să meargă la respectiva clinică şi să renunţe la droguri.

Însă nu a fost aşa. Poliţiştii au descoperit că în momentul în care l-a ucis pe tânărul de 24 de ani, fiul şefului Ligii Profesioniste de fotbal era drogat şi avea o alcoolemie de 1,96 grame la mie, alcool pur în sânge. Se întorcea, după cum spun unii oameni din anturajul său, de la o partidă de poker stropită din plin cu alcool.

Între timp au apărut şi noi veşti despre starea lui Mario Iorgulescu. Potrivit ultimelor date venite de la spital, starea acestuia s-a agravat, organele au început să cedeze, iar medicii au fost nevoiţi să îl bage pe dializă.

Reamintim că Mario Iorgulescu a provocat un accident înfiorător, în noaptea zilei de 8 septembrie, pe Șoseaua Chitila din Capitală. Circulând cu o viteză de 240 de kilometri pe oră, fiul şefului Ligii Profesioniste de Fotbal a acroșat un autoturism care mergea regulamentar. Șoferul acelei mașini a murit pe loc, iar Mario Iorgulescu a ajuns în stare gravă la spital.

