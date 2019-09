La două săptămâni de la cumplitul accident când un tânăr şi-a pierdut viaţa, familia lui Mario Iorgulescu a încercat vineri seară să îl transfere pe acesta de la Spitalul Elias în Italia.

Doar că aeronava dotate cu toate cele necesare asistenţei medicale a avut probleme, iar medicii nu au reuşit să îl conecteze la aparate, astfel că fiul preşedintelui LPF a fost adus înapoi la spitalul Elias.

Informațiile despre starea lui de sănătate sunt puţine. Inițial, medicii de la Elias au făcut un anunț în care precizau care era situația la acel moment. Mario Iorgulescu era menținut în comă, fusese operat, iar specialistii erau rezervați asupra șanselor de supravieţuire.

Ulterior au apărut zvonuri că nu ar fi în stare gravă, ci doar că părinții încearcă să-l țină la adăpost. Mai ales, că au existat mai multe informații că rude și prieteni de-ai lui Dany Vicol, tânărul ucis în accidentul produs de fiul șefului LPF, vor să răzbune moartea acestuia.

Reamintim că Mario Iorgulescu a comis un accident mortal pe Şoseaua Chitilei din Capitală în timp ce se deplasare cu 240 km/h cu bolidul său model Aston Martin.

Ulterior, procurorii au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 1,96 g/l alcool pur în sânge şi consumase cocaină înainte de accident.

La începutul săptămânii, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au preluat dosarul privind accidentul rutier provocat de Mario Iorgulescu de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Dosarul este in rem, iar cercetările vizează infracțiunile de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și substanțelor psihoactive.

