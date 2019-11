Antrenorul Marius Baciu, după ce a fost luat cu mascații: Am fost într-o situație jenantă. M-am speriat foarte tare. Toată situația a fost o reclamație a unui părinte cu nemulțumiri

Marius Baciu, antrenorul echipei Turris Oltu Turnu Măgurele, club patronat de fiul lui Liviu Dragnea, a fost ridicat de trupele speciale DIAS. (Detalii AICI) După mai bine de trei ore de audieri, acesta a susținut că există pe numele său o plângere depusă de părintele unui jucător. Baciu are acum calitatea de suspect, precizează GSP.

„Am fost într-o situație jenantă și chiar nu credeam că pot să fiu eu învinuit pentru asemenea lucruri. Am rămas cu gura căscată. Sunt un om care sunt contra mafiei pariurilor, pentru că mi-a fost frică să nu se ajungă la asemenea probleme. N-am intrat eu în vreo casă de pariuri. Toată situația a fost o reclamație a unui părinte cu nemulțumiri. Eu am investit într-o școală de fotbal și nu mi-am favorizat nici propriul copil. Am investit foarte mulți bani și să ajung eu să fiu învinuit că aș fi luat bani e strigător la cer.

M-am speriat foarte tare (n.r. când au venit mascații), pentru că nu știam despre ce e vorba. Am fost comunicativ și le-am explicat cu sufletul ceea ce s-a întâmplat. În situațiile astea trebuie să fii just. Eu cred că sunt și am fost un om corect și curat din orice punct de vedere. Aș vrea să vedeți persoana care m-a reclamat și să trageți concluziile”, a spus Marius Baciu, citat de GSP.