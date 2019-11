Primele informații după ridicarea antrenorului Marius Baciu de mascați. Parchetul Tribunalul București: "Un mandat de aducere, fără legătură cu mafia pariurilor"

Marius Baciu, antrenorul echipei Turris Oltu Turnu Măgurele, club patronat de Valentin Ștefan Dragnea, a fost ridicat de trupele speciale DIAS (Detaşamentul Poliţiei pentru Intervenţie Rapidă) direct de pe stadion la finalul meciului câștigat de echipa sa împotriva lui FC Snagov.

Contactat de B1.ro, un reprezentant al Parchetului Tribunalului București a afirmat că a fost pus în aplicare un mandat de aducere pe numele lui Marius Baciu, dar dosarul nu ar avea legătură cu mafia pariurilor.

"Pot să vă spun că este un dosar al Parchetului Tribunalului București în care s-a pus în executare un mandat de aducere în vederea unei audieri. Pentru moment mai multe detalii nu vă pot da. Asta pot să vă confirm și fără legătură cu alte, subiectul numit mafia pariurilor sau alte persoane publice. În acest stadiu doar s-a pus în executare un mandat de aducere", a declarat reprezentantul Parchetului Tribunalui București.

Marius Baciu a fost ridicat de trupele speciale la finalul meciului cu FC Snagov, câștigat de echipa sa cu 3-2 după ce la pauză ilfovenii erau cei care conducea cu 2-0, întoarce de situație ce a ridicat suspiciuni privind un posibil meci aranjat pentru pariuri.

