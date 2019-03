Marius Manole, pledoarie pentru Justiție pe scena teatrului din Cluj-Napoca. Reacția publicului (VIDEO)

Actorii bucureșteni s-au solidarizat cu magistrații și în timpul unui spectacol susținut la Cluj Napoca. Marius Manole a publicat pe Facebook un mesaj video în care poate fi auzit îndemnându-i pe spectactori să ia atitudine faţă de controversata Ordonanță de Urgenţă 7.

La sfârșitul spectacolului #Demnitate, susţinut la Cluj Napoca, actorul Marius Manole s-a declarat solidar cu magistrații și a subliniat că e de datoria noastră, a tuturor, să luptăm pentru independența Justiţiei:

